"Мамонты Югры" разгромили "Стальных Лис", "Сарматы", забросили 7 шайб "Тюменскому легиону"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Мамонты Югры" разгромили "Стальных Лис" со счетом 10:3, также крупную победу над соперником одержали "Сарматы", забросив 7 шайб "Тюменскому легиону" (7:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Белые медведи" (Челябинск) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Кобяков – 18 (бол., Шадрин), 19:30 – 0:1. Д. Зиновьев – 8 (Ясинский, Ширяев), 19:39 – 0:2. Колодько – 5 (Уткин), 32:12 – 1:2. Попов – 23 (п.в., Шафигулин, Коновалов), 60:00 – 1:3.

Вратари: Катюхин (Югов, 20:00, 58:54 – 60:00) – Мустафин.

Судья: Косарезов.

14 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Омские ястребы" (Омск) – 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Голы: Ковалев – 6 (Мельников), 17:55 – 0:1. Рожковский – 17 (бол., Мельников, Ковалев), 45:40 – 0:2. Ткаченко – 13 (Артемов, Шашков), 46:37 – 1:2. Лобанов – 2 (Ширгазиев), 49:03 – 1:3. Владимиров – 3 (бол., Ткаченко), 52:31 – 2:3. Никишанин – 7 (Сухов, Юров), 56:05 – 3:3. Коньков – 4 (Никишанин), 57:48 – 4:3.

Вратари: Шмаков – Лобачев (58:48).

Судьи: Заболотнев, Мелихов.

14 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Авто" (Екатеринбург) – "Снежные барсы" (Астана) – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Кошелев – 19 (мен., Шишков), 21:26 – 1:0. Глебов – 4 (Дубовик), 25:18 – 2:0. Обидин – 9 (Муравьев), 27:09 – 3:0. Балдин – 14, 37:58 – 3:1. Шарипов – 19 (бол., Шишков, Бухаров), 51:49 – 4:1.

Вратари: Гросс – Каратаев.

Судьи: Бакин, Закиров.

14 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Толпар" (Уфа) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Абдеев – 15 (бол., Миргалиев), 28:09 – 1:0. Амиров – 1 (Ахияров), 33:24 – 2:0. Синявский – 19 (бол., Елизаров), 49:10 – 3:0.

Вратари: Тарасов – Шутов.

Судья: Арзамазов.

14 февраля. Уфа. Дворец спорта.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 10:3 (2:1, 5:1, 3:1)

Голы: Башкиров – 11 (Яремчук, Дроздецких), 1:22 – 1:0. Ал. Беляев – 10 (Латышевич, Карандеев), 5:52 – 2:0. Рожков – 19 (бол., Дубин, Герасимов), 10:35 – 2:1. Токарев – 11 (бол., Антипин), 21:34 – 2:2. Ваулин – 3 (Латышевич), 21:50 – 3:2. Дроздецких – 7 (Яремчук, Зоркин), 26:54 – 4:2. Яремчук – 15 (Дроздецких, Башкиров), 29:51 – 5:2. Ал. Беляев – 11 (Латышевич, Ваулин), 30:14 – 6:2. Еркин – 19 (Анохин), 39:53 – 7:2. Еркин – 20 (бол., Гайдеик), 46:40 – 8:2. Дроздецких – 8 (Яремчук, Карандеев), 47:14 – 9:2. Рожков – 20 (Пятин, Дубин), 49:24 – 9:3. К. Беляев – 12 (Шэн), 54:30 – 10:3.

Вратари: Кузмаул – Камышников (Шашков, 21:50, Камышников, 23:19, Шашков, 30:14).

Судьи: Бестужев, Фатихов.

14 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Сарматы" (Оренбург) – 1:7 (1:4, 0:3, 0:0)Голы: Богуш – 9 (Кунишников, Заречный), 8:40 – 0:1. Чекмарев – 7 (бол., Цибин, Пленкин), 11:44 – 1:1. Сахаров – 2 (Любишкин, Куров), 13:49 – 1:2. Ипатов – 12 (Тявин), 18:02 – 1:3. Любишкин – 22 (Бардаков, Юлбарисов), 19:22 – 1:4. Сахаров – 3 (бол., Кунишников, Заречный), 22:08 – 1:5. Богуш – 10 (Заречный), 31:15 – 1:6. Юлбарисов – 9 (Куров), 38:52 – 1:7.

Вратари: Дремин (Гущин, 19:22) – Мельников.

Судья: Анашин.

14 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"Русские витязи" (Чехов) – "Капитан" (Ступино) – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Верба – 16 (Тостоган), 17:08 – 1:0. Буренов – 1 (Варламов, Гончаров), 17:54 – 2:0. Горохов – 12 (мен., Моисеев), 29:34 – 3:0. Жилин – 18 (Д. Пяткин), 38:25 – 3:1. Чуйков – 10 (Епишин, Козлов), 44:09 – 4:1. Храпский – 6 (Ануфриев), 44:32 – 5:1.

Вратари: Дорожко – Кочетков.

Судьи: Величко, Клочков.

14 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".