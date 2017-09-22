"Мамонты Югры" победили "Ирбис" и возглавили таблицу "Востока"

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата МХЛ. "Мамонты Югры" обыграли "Ирбис" в овертайме со счетом 3:2 и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

"СКА-1946" победил "Локо" со счетом 5:3 и стал первым в таблице "Запада".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ирбис" (Казань) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Грымзин – 4 (Гайдеик, Еркин), 21:28 – 0:1. Еркин – 5 (бол., Гайдеик, Куцмус), 32:17 – 0:2. Купчихин – 1 (Крутов, Чибиряев), 41:57 – 1:2. Купчихин – 2 (Ситдиков, Чибиряев), 55:06 – 2:2. Еркин – 6 (Зоркин, Грымзин), 63:31 – 2:3.

Вратари: Мифтахов – Забродин.

Судья: Десятов.

22 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

"Красная Армия" (Москва) – "Тайфун" (Уссурийск) – 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

Голы: Александров – 5 (Гончарук, Р. Тимофеев), 3:13 – 0:1. Лобанов – 3 (бол., Козырев, Филин), 27:32 – 1:1. Гончарук – 4 (Р. Тимофеев, Гейдаров), 35:31 – 1:2. Крашенинников – 2 (Демин, Мирошниченко), 44:26 – 2:2. Бякин – 1 (Козырев, Филин), 45:13 – 3:2. Зайцев – 2 (Ткачков, Галыгин), 45:23 – 3:3. Лобанов – 4 (Бякин, Филин), 55:17 – 4:3. Мещеряков – 1 (п.в., Лобанов, Попугаев), 59:52 – 5:3.

Вратари: Корепанов – Булыгин (59:03 – 59:52).

Судья: Солнцев.

22 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Чайка" (Нижний Новгород) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лазовик – 2 (бол., Ибрагимов, Абрамов), 33:35 – 0:1. Клопов – 3 (бол., Чернов, Политов), 38:56 – 1:1. Чайка – 1 (Политов, Томилов), 45:19 – 2:1.

Вратари: Иноземцев – Николаев (58:23 – 58:44, 59:02 – 59:27, 59:52).

Судьи: Арзамазов, Светилов.

22 сентября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"МХК Динамо" СПб (Санкт-Петербург) – "Алмаз" (Череповец) – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Марков – 4 (Орлов, Климов), 15:49 – 0:1. Гераськин – 5 (Колесников), 45:35 – 0:2. Васильев – 4 (Назаревич, Чернов), 46:56 – 1:2. Жабреев – 3 (Михайлов), 58:03 – 2:2. Замалиев – 1, 62:30 – 2:3.

Вратари: Масленников – Артамкин.

Судьи: Самарин, Тренкачев.

22 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Локо" (Ярославль) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Голы: Царюк – 4 (бол., Холоденин), 7:54 – 1:0. Шабаров – 3 (Царюк), 9:06 – 2:0. Полодян – 1 (Бондарук), 13:25 – 3:0. Романов – 4 (бол., Ковалев), 16:12 – 3:1. Иванов – 1 (Романов, Ковалев), 24:36 – 3:2. Полодян – 2 (Сультеев), 44:14 – 4:2. Петьков – 7 (мен., Холоденин, Лысенков), 54:03 – 5:2. Рыбаков – 5 (бол.), 55:21 – 5:3.

Вратари: Лысенков – Яковлев (Исаев, 13:25).

Судьи: Ермолаев, Комаров.

22 сентября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Атланты" (Мытищи) – "Куньлунь Юниор" (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шакиров – 2 (Бобров, Силантьев), 13:20 – 1:0. Ващук – 2 (п.в.), 59:03 – 2:0.

Вратари: Шугаев – Мельдер (58:30 – 59:03).

Судья: Тютнев.

22 сентября. Мытищи. "Арена Мытищи".

"МХК Динамо" (Москва) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Голы: Леонов – 1, 7:13 – 1:0. Бабушкин – 1 (бол., Гопиенко, Недилько), 17:16 – 1:1. Гопиенко – 1 (Бабушкин, Мисько), 19:24 – 1:2. Бабушкин – 2 (Мисько, Гопиенко), 24:23 – 1:3. Муранов – 5 (мен., Панкратов), 28:30 – 2:3. Шунькин – 1 (Крутов, Волошин), 46:59 – 2:4. Линник – 2 (Мисько), 51:44 – 2:5. Зайцев – 1 (Круглов), 54:07 – 3:5. Круглов – 2 (Андреев), 59:23 – 4:5.

Вратари: Райко (Куликов, 51:44, 59:23) – Д. Тимченко.

Судья: Закиров.

22 сентября. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".

"Крылья Советов" (Москва) – "ХК Рига" (Рига) – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сыроежкин – 1 (Садретдинов, Кевлин), 1:23 – 1:0. Федоров – 3 (Карклс, Гринбергс), 44:58 – 1:1. Садретдинов – 2 (Белоглазов, Вяткин), 64:55 – 2:1.

Вратари: Кадочников – Ворис.

Судья: Клочков.

22 сентября. Москва. УДС "Крылья Советов".