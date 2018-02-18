"Мамонты Югры" обыграли "Сарматы", "Сибирские Снайперы" - "Белых медведей"

"Мамонты Югры" одержали победу над "Сарматами" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Ханты-Мансийска лидирует в таблице "Востока" с 19-очковым отрывом от "Сибирских снайперов".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ясинский - 3 (Д. Зиновьев), 9:08 - 0:1. Аксененко - 7 (Кононов, Юров), 13:58 - 1:1. Шашков - 28 (Садыков, Лапин), 34:25 - 2:1. Новопашин - 2 (Никишанин, Молофеев), 38:50 - 3:1. Михайлов - 19 (Ткаченко, Артемов), 43:21 - 4:1. Михайлов - 20 (бол., Артемов), 44:50 - 5:1.

Вратари: Шмаков - Мустафин (Мыльников, 44:50, 49:46 - 50:48).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Омские ястребы" (Омск) - 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)

Голы: Ковалев - 7 (Жукенов), 41:41 - 0:1. Ковалев - 8 (Жукенов, Чинахов), 48:20 - 0:2. Жукенов - 8 (Чинахов, Ковалев), 55:42 - 0:3. Ковалев - 9 (Жукенов, Чинахов), 58:02 - 0:4.

Вратари: Югов - Лобачев.

"Авто" (Екатеринбург) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)

Голы: Дубовик - 10 (Глебов, Белоцкий), 7:22 - 1:0. Писмаркин - 10 (Яковлев), 20:56 - 1:1. Дубовик - 11 (бол., Павленко, Глебов), 28:57 - 2:1. Рассейкин - 12 (Шишков, Обидин), 45:41 - 3:1. Муравьев - 19 (Обидин, Рассейкин), 50:33 - 4:1. Бухаров - 9 (Шарипов, Шишков), 51:12 - 5:1. Обидин - 14 (Щемеров, Рассейкин), 55:03 - 6:1.

Вратари: Гросс (Романов, 51:12) - Нурек.

"Толпар" (Уфа) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Соколов - 4 (Шафеев, Ренев), 11:12 - 1:0. Ренев - 6 (бол., Абдеев, Миргалиев), 17:26 - 2:0. Сытый - 9 (Синявский, Пачин), 21:29 - 3:0. Елизаров - 1 (бол., Миргалиев), 38:05 - 4:0. Басимов - 1 (Шафеев, Пустозеров), 41:36 - 5:0.

Вратари: Тарасов - Каратаев (Сайхан, 21:29).

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Грымзин - 28 (Вахрутдинов, Еркин), 9:06 - 1:0. Еркин - 21 (Гайдеик, Вахрутдинов), 18:52 - 2:0. Юлбарисов - 11, 45:48 - 2:1. Шэн - 11 (К. Попов), 51:14 - 3:1.

Вратари: Кузмаул - Мельников.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Голы: Пленкин - 10, 9:53 - 1:0. Сусликов - 3 (бол., Волков), 15:17 - 2:0. Воробьев - 13 (Чекмарев, Пленкин), 18:40 - 3:0. Рожков - 23 (Пятин), 24:26 - 3:1. Токарев - 11 (Мартынов), 29:28 - 3:2. Цибин - 4 (бол., Волков, Сусликов), 34:20 - 4:2. Борисов - 7 (мен., Рожков, Дубин), 48:35 - 4:3. Кирилов - 5 (бол., Чекмарев), 49:06 - 5:3. Башкиров - 4 (мен.), 58:16 - 5:4. Дзедаев - 21 (бол., Цибин), 59:53 - 6:4.

Вратари: Гущин - Шашков (Камышников, 15:17).