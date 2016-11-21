"Мамонты Югры" и "Тюменский легион" добились побед

"Мамонты Югры" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Снежных барсов" - 3:1. В другой встрече "Тюменский легион" победил "Алтай" - 6:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шэн - 7 (Гапонов, Кожевников), 14:18 - 1:0. Дроздецких - 1 (мен.), 34:39 - 2:0. Полохов - 4 (мен., Мелихов), 42:51 - 2:1. Галенюк - 1, 51:26 - 3:1.

Вратари: Нечистовский - Штукерт.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Пархоменко - 8 (Кокшаров, Штефан), 5:16 - 0:1. Жолобов - 3 (Голоднюк, Арзамасцев), 6:29 - 1:1. Пленкин - 9 (Кирилов , Филиппов), 9:39 - 2:1. Мингазов - 5 (Молофеев, Пленкин), 24:23 - 3:1. Шетле - 13 (Мингазов, Молофеев), 35:03 - 4:1. Молофеев - 8 (Кирилов ), 36:58 - 5:1. Джангазинов - 4 (Писмаркин), 44:14 - 5:2. Марзаганов - 2 (Головин, Шетле), 57:39 - 6:2.

Вратари: Дремин - Кутько (Устинович, 24:23).