"Мамонты Югры" и "Тюменский легион" добились домашних побед

"Мамонты Югры" на своем льду выиграл у "Авто" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другом поединке "Тюменский легион" взял верх над "Толпаром". Примечателен тот факт, что обе встречи завершились со счетом 4:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Гайдеик - 6 (бол., Грымзин, Еркин), 25:54 - 1:0. Обидин - 7 (Ивашов, Голещихин), 29:19 - 1:1. Ивашов - 8 (Обидин, Шишков), 40:36 - 1:2. Гордеев - 1 (бол., Уфимцев), 45:44 - 2:2. Устюжанинов - 3 (Кожевников, Шэн), 56:02 - 3:2. Латышевич - 2, 57:14 - 4:2.

Вратари: Нечистовский - Фомин (59:18 - 59:45).

Судья: Томилов.

15 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Толпар" (Уфа) - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Молофеев - 3 (Пленкин, Шетле), 1:05 - 1:0. Арзамасцев - 2 (Волков), 1:20 - 2:0. Ренев - 2 (Скориков), 1:40 - 2:1. Молофеев - 4 (Пленкин), 40:49 - 3:1. Скориков - 2, 41:55 - 3:2. Шетле - 8 (Леваков, Молофеев), 42:55 - 4:2.

Вратари: Тяло - Циркуль.

Судья: Комаров.

15 октября. Тюмень. Дворец спорта.