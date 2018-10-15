"Локо" забросил 4 безответные шайбы московскому "Динамо" в МХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Локо" выиграл у московского "Динамо" со счетом 4:0 и сохранил лидерство в таблице.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Булимов - 5 (бол., Волков, Сорокин), 14:51 - 1:0. Львутин - 1, 16:30 - 2:0. Можаров - 2, 42:27 - 2:1. Леванов - 3 (Клепко), 57:23 - 3:1.

Вратари: Сковронский - Колупаев.

"Локо" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Дяденькин - 5 (Бычков), 21:46 - 1:0. Смирнов - 6 (Дарьин, Лукичев), 24:16 - 2:0. Дарьин - 4, 50:22 - 3:0. Денежкин - 7 (Денисенко), 58:23 - 4:0.

Вратари: Исаев - Жеренко.

"Русские витязи" (Чехов) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Гончаров - 4 (Растворов, Хамидулин), 25:43 - 1:0. Яровинский - 2 (мен., Шохов, Калмыков), 30:02 - 1:1. Храпский - 1 (бол.), 30:34 - 2:1. Гордин - 5 (Сахокия, Танков), 42:09 - 2:2. Храпский - 2 (Зайцев), 45:51 - 3:2. Гончаров - 5 (п.в., Пыленков, Козлов), 59:27 - 4:2.

Вратари: Беспалов - Аскаров (59:15 - 59:27).

"Алмаз" (Череповец) - "Красная Армия" (Москва) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Булатов - 2, 8:50.

Вратари: Шостак (58:52) - Лозебников.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Васильев - 11 (Сулима, Жабреев), 13:14 - 1:0. Погонченков - 9 (бол., Комаровский, Шакиров), 38:34 - 1:1. Михайлаки - 1 (Большаков), 39:46 - 2:1. Царев - 4 (Силантьев), 45:36 - 2:2. Назаревич - 9 (Кудрявцев), 54:55 - 3:2. Никулин - 3 (Сулима), 56:24 - 4:2. Большаков - 1 (п.в., Васильев), 59:26 - 5:2.

Вратари: Устименко - Синегубкин (58:29 - 59:26).

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Томилов - 5, 8:50 - 0:1. Шеховцов - 2 (бол., Цыплаков, Ибрагимов), 19:08 - 1:1. Почивалов - 5 (бол., Стальнов, Томилов), 26:55 - 1:2. Огирчук - 5 (бол., Цицюра, Ожгихин), 31:22 - 2:2. Моисеев - 2, 37:18 - 2:3. Цицюра - 1, 48:13 - 3:3.

Победный буллит: Платонов.

Вратари: Лысенков - Кожокарь.

"Крылья Советов" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кашафетдинов - 2, 15:47 - 1:0. Сергиевский - 2 (Чайкин, Федоров), 30:05 - 1:1. Лялин - 4 (Глущенко), 31:01 - 2:1. Вяткин - 7 (Никишин), 32:18 - 3:1. Кизиков - 6 (Кокшаров), 50:02 - 4:1.

Вратари: Кадочников - Глазатов.

"Капитан" (Ступино) - "Рига" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Гараев - 7 (Понкратов), 14:31 - 1:0. Алиев - 3 (Тютчев), 33:46 - 2:0. Попов - 3 (И. Кожухов), 37:38 - 3:0. Попов - 4 (Казаков, И. Кожухов), 45:06 - 4:0.

Вратари: Ахметов - Бруверис.