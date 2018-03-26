"Локо" вышел в полуфинал плей-офф МХЛ

"Локо" обыграл петербургское "Динамо" со счетом 5:2 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф МХЛ. Ярославский клуб выиграл серию 3-1 и вышел в полуфинал турнира.

МХЛ

1/4 финала

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – "Локо" (Ярославль) – 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Голы: Сулима – 1 (бол., Ельшанский, Шевченко), 26:25 – 1:0. Каюмов – 1 (бол., Юртайкин), 29:02 – 1:1. Рыбаков – 2 (Коваленко), 29:53 – 1:2. Чернов – 3 (Шевченко), 36:35 – 2:2. Денисенко – 3, 39:18 – 2:3. Аноховский – 4, 39:59 – 2:4. Кудрявцев – 1 (бол., Слепец), 48:52 – 2:5.

Вратари: Устименко (Масленников, 40:00) – Коновалов.

Судьи: Косарезов, Морозов.

26 марта. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

Счет в серии: 1-3