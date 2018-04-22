"Локо" выиграл у "СКА-1946" третий матч финала Кубка Харламова

"Локо" в третий раз повел в счете в финале Кубка Харламова против "СКА-1946". Ярославцы выиграли первую игру серии, затем повели 2:1, а после сегодняшней игры ведут 3:2. Шестой матч серии до четырех побед состоится 24 апреля.

МХЛ

Финал

"Локо" (Ярославль) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Иванов - 2 (Романов, Юртайкин), 0:32 - 1:0. Рыбаков - 7 (Бондырев, Коваленко), 29:23 - 2:0. Курбатов - 5 (Ожгихин), 42:47 - 2:1.

Вратари: Коновалов - Лысенков (58:01 - 58:48, 58:58).

Судьи: Макашов, Метальников.

22 апреля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Счет в серии - 3-2 (1:0 Б, 2:3, 3:2, 0:1 Б)