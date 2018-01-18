"Локо" разгромил "Алмаз", "Белые медведи" обыграли "Омских ястребов"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялось четыре матча. Лидер Западной конференции "Локо" уверенно разгромил "Алмаз" (6:1), в другой встрече "Белые медведи" победили "Омских ястребов" со счетом 4:1.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)

Голы: Пленкин – 8 (Воробьев, Цибин), 3:06 – 1:0. Шевченко – 7 (Гилязеев, Лудцев), 5:27 – 1:1. Дзедаев – 17 (Волков), 9:53 – 2:1. Н. Брютов – 1 (Арзамасцев, Пылаев), 16:49 – 3:1. Левашов – 11 (Рубан), 25:56 – 3:2. Левашов – 12 (Жданов, Сизиков), 33:53 – 3:3. Дзедаев – 18 (мен., Волков, Цибин), 36:39 – 4:3. Левашов – 13 (Жданов, Уткин), 44:03 – 4:4. Сизиков – 12 (Гилязеев, Роганов), 53:50 – 4:5. Роганов – 1 (Олендаренко, Сизиков), 58:50 – 4:6.

Вратари: Гущин – Катюхин (Югов, 16:49).

Судья: Мелихов.

18 января. Тюмень. Дворец спорта.

"Белые медведи" (Челябинск) – "Омские ястребы" (Омск) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Рожковский – 16 (бол., Жукенов, Рюмкин), 11:07 – 0:1. Д. Зиновьев – 5 (Рачинский), 28:04 – 1:1. Попов – 16 (Степанов), 37:31 – 2:1. Степанов – 10 (бол., Мыльников, Ясинский), 51:28 – 3:1. Попов – 17 (п.в., Степанов, Кобяков), 59:18 – 4:1.

Вратари: Мыльников – Лобачев (57:40 – 59:18).

Судья: Голышев.

18 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Локо" (Ярославль) – "Алмаз" (Череповец) – 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

Голы: Червоненко – 14 (бол., Жуков, Штайгер), 14:05 – 1:0. Аноховский – 15 (Павликов), 34:36 – 2:0. Калобанов – 1 (бол., Зарубин), 44:47 – 2:1. Зенчиков – 8 (бол., Денисенко, Малышев), 47:59 – 3:1. Аноховский – 16 (Коваленко, Слепец), 48:21 – 4:1. Лисин – 6 (Аноховский, Павликов), 55:40 – 5:1. Беляев – 6 (Жуков), 57:42 – 6:1.

Вратари: Яковлев – Шостак.

Судьи: Метальников, Мисюрь.

18 января. Ярославль. СК ХК "Локомотив".

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "ХК Рига" (Рига) - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Куянов - 10 (Мишкин), 9:41 - 1:0. Садретдинов - 12 (бол., Калмыков, Глущенко), 14:28 - 2:0. Хомяков - 11 (Гегерис, Ципрусс), 24:45 - 2:1. Хомяков - 12 (бол., Калькис, Федоров), 25:45 - 2:2. Тюнеев - 19 (бол., Шляхтов, Куликов), 32:10 - 3:2. Ибрагимов - 2 (Абрамов), 38:20 - 4:2. Мишкин - 9 (Куянов, Большаков), 45:01 - 5:2.

Вратари: Николаев - Рауза (Ворис, 38:40).

Судья: Милованов.

18 января. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".