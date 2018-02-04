"Локо" победил "Атлантов"

"Локо" выиграл у "Атлантов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Ярославцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Ирбис" (Казань) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зайцев - 5 (Крутов), 9:05 - 0:1. Валеев - 16 (Д. Марушев), 58:50 - 0:2.

Вратари: Лобачев (59:30) - Минегалиев.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Ладья" (Тольятти) - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Сыромятников - 14 (Вл. Журавлев), 2:52 - 0:1. Шушарин - 3, 7:22 - 1:1. Кухарев - 8 (Бабенко), 16:01 - 1:2. Несветаев - 4 (Д. Зиновьев), 30:21 - 2:2. Коновалов - 4 (бол., Шушарин, Степанов), 31:47 - 3:2. Степанов - 11 (Попов), 55:28 - 4:2. Шадрин - 20 (п.в., Лавриненко), 59:19 - 5:2.

Вратари: Мустафин - Никоноров (58:59 - 59:19).

"Спартак" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Розанов - 17 (Морозов), 16:40 - 1:0. Кравченко - 11 (бол., Кузнецов, Шалагин), 32:16 - 2:0. Недилько - 5 (бол., Мисько, Линник), 53:57 - 2:1. Булимов - 4 (бол., Жолобов, Розанов), 56:01 - 3:1. Ядренов - 5 (Беляков, Лушников), 56:24 - 3:2. Розанов - 18 (п.в., Жолобов, Первов), 59:59 - 4:2.

Вратари: Сковронский - Киселев (58:44 - 59:59).

"Крылья Советов" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Михасенок - 17 (бол., Показанников, Дмитричев), 27:29 - 1:0. Показанников - 3 (Михасенок, Белов), 30:44 - 2:0. Алиев - 2 (Никитин), 32:19 - 2:1. Порошин - 4 (бол., Михасенок, Дмитричев), 45:39 - 3:1. Кевлин - 9 (Каптелин, Вяткин), 54:07 - 4:1.

Вратари: Трещалин - Булыгин.

"Динамо" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Голы: Е. Зайцев - 1 (Панкратов, О. Зайцев), 0:31 - 1:0. Сивчук - 1 (Семенеко, Чувилов), 5:16 - 2:0. Муранов - 15 (Панкратов, О. Зайцев), 21:07 - 3:0. Петунин - 2 (мен., Толпегин), 25:28 - 4:0. Муранов - 16 (Аль-Джилауи, Бицадзе), 32:59 - 5:0. Постнов - 16 (Томи, Сериков), 33:19 - 5:1. Гараев - 14 (Русаков, Сериков), 39:40 - 5:2. Казаков - 6 (бол., Улогов, Гараев), 46:18 - 5:3. Петунин - 3 (Прибыльский, О. Зайцев), 59:05 - 6:3.

Вратари: Кузнецов (Райко, 40:00) - Ахметов (П. Куликов, 25:28).

"Красная Армия" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Н.А. Попугаев - 1 (Крашенинников, Филин), 1:37 - 1:0. Замбахидзе - 4 (Растворов), 5:41 - 1:1. Соркин - 4 (Быков), 63:00 - 2:1.

Вратари: Корепанов - Доненко.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Рига" - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Дыняк - 28 (бол., Васин, Михайлов), 24:13 - 1:0. Михайлов - 14 (Чернов), 27:26 - 2:0. Дыняк - 29 (Ельшанский, Михайлов), 38:53 - 3:0. Шепитько - 8 (Баранов, Васин), 39:36 - 4:0.

Вратари: Устименко - Рауза.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Алмаз" (Череповец) - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Платонов - 9 (мен., Томилов), 30:22 - 1:0. Заплатников - 15 (Федоров, Марков), 45:22 - 1:1. Орлов - 6 (мен., Данч, Сычушкин), 47:29 - 1:2. Хабаров - 5 (бол., Морулев, Гераськин), 53:15 - 1:3.

Вратари: Иноземцев - Шостак.

"Атланты" (Мытищи) - "Локо" (Ярославль) - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Правило - 9 (Зимин, Дудкин), 0:08 - 1:0. Беляев - 7 (Дяденькин), 6:46 - 1:1. Громов - 6 (бол., Аноховский, Слепец), 17:48 - 1:2. Кудрявцев - 2 (Бондырев, Жуков), 36:03 - 1:3. Дудкин - 8, 38:19 - 2:3.

Вратари: Калинин (58:27) - Коновалов.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Тюнеев - 21 (Мишкин), 15:41 - 0:1. Мишкин - 10 (бол., Тюнеев, Грязнов), 21:15 - 0:2. Калейниковас - 18 (бол., Забабурин), 29:59 - 1:2. Ибрагимов - 3 (Шляхтов, Садретдинов), 35:56 - 1:3. Ибрагимов - 4 (бол., Шляхтов, Кривошеев), 39:13 - 1:4. Калейниковас - 19 (Харинов), 48:00 - 2:4. Шляхтов - 8 (п.в., Садретдинов), 59:48 - 2:5.

Вратари: Мельдер (56:23 - 56:31, 56:42 - 59:48) - Иванов.