"Локо" обыграл "СКА-1946" и завоевал Кубок Харламова

"Локо" в шестом матче финальной серии плей-офф МХЛ обыграл "СКА-1946" (7:3) и завоевал Кубок Харламова. Счет в серии стал 4-2.

"Локо" уже выигрывал трофей в 2016 году. В этом сезоне команда также выиграла регулярный чемпионат.

"СКА-1946" во второй раз вышел в финал МХЛ - в сезоне-2014/15 команда проиграла "Чайке". В прошлом году чемпионом стала "Красная Армия".

МХЛ

Финал

Шестой матч

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Локо" (Ярославль) - 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

Голы: Калинин - 1 (Афанасьев), 5:11 - 0:1. Кудрявцев - 6 (Алексеев, Полунин), 11:39 - 0:2. Курбатов - 6 (бол., Ожгихин, Петьков), 13:30 - 1:2. Полунин - 2 (Фатеев), 14:43 - 1:3. Мих. Мальцев - 1 (бол., А. Алтыбармакян), 25:11 - 2:3. Гизатуллин - 2 (Афанасьев, Калинин), 37:05 - 2:4. Денисенко - 5 (бол., Фатеев), 44:38 - 2:5. Иванов - 3 (бол., Гизатуллин, Каюмов), 46:16 - 2:6. Петьков - 5, 51:43 - 3:6. Калинин - 2 (Алексеев), 56:00 - 3:7.

Вратари: Лысенков (Мельничук, 14:43) - Коновалов.

Судьи: Раминг, Самарин.

24 апреля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

Счет в серии: 2-4