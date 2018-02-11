"Локо" обыграл "СКА-1946" и продлил победную серию

"Локо" переиграл "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ (4:2). Это девятая подряд победа ярославской команды, лидирующей в турнирной таблице.

В других сеголняшних встречах "Тайфун" в овертайме уступил "Красной Армии" (3:4 ОТ), московское "Динамо" выиграло у "Амурских тигров" (3:2 ОТ), "СКА-Серебряные львы" проиграли "Чайке" (1:3), "Куньлунь-Юниор" взял верх над "Атлантами" (5:2), "Рига" вырвала победу у "Крыльев Советов" (2:1 ОТ), а "Динамо" из Санкт-Петербурга на выезде переигралл "Алмаз" (3:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) – "Красная Армия" (Москва) – 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Гончарук – 16 (Манукян), 17:21 – 1:0. Зайцев – 8 (бол., Раров, Ткачков), 29:57 – 2:0. Никитин – 8 (Купцов, Алиев), 30:46 – 3:0. Аноп – 5 (Летов), 33:50 – 3:1. Филин – 16 (Крашенинников), 34:50 – 3:2. Крашенинников – 14 (Филин, Маркус), 45:50 – 3:3. Маркус – 3 (Филин), 60:32 – 3:4.

Вратари: Синькевич – Корепанов.

Судья: Кочетов.

Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "МХК Динамо" (Москва) – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Заседа – 8 (бол., Кармашков, Крамаренко), 10:27 – 1:0. Можаров – 7 (Заседа, Лушников), 31:35 – 2:0. О. Зайцев – 8 (бол., Грищенко, Чувилов), 50:19 – 2:1. Панкратов – 17 (бол.), 58:57 – 2:2. Чувилов – 8 (Долгушкин, Кацевич), 63:45 – 2:3.

Вратари: Боярчук – Райко.

Судья: Мочалов.

Хабаровск. "Платинум Арена".

"Локо" (Ярославль) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Огирчук – 10 (Шабаров, Полодян), 25:07 – 0:1. Слепец – 14 (Червоненко, Бондырев), 26:46 – 1:1. Сультеев – 7 (бол., Петьков), 29:27 – 1:2. Слепец – 15 (бол., Калинин, Бондырев), 35:31 – 2:2. Гловацкий – 1 (Рыбаков, Алексеев), 49:24 – 3:2. Полунин – 1, 54:11 – 4:2.

Вратари: Коновалов – Лысенков (58:23).

Судьи: Метальников, Мисюрь.

Ярославль. УКРК "Арена 2000".

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шляхтов – 10 (Галыгин), 6:51 – 1:0. Панчук – 5 (Коломаров, Клопов), 24:12 – 1:1. Жилов – 11 (бол., Козлов, Коротин), 28:52 – 1:2. Клопов – 17 (Коломаров), 53:20 – 1:3.

Вратари: Иванов – Иноземцев.

Судьи: Демура, Макашов.

Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "Атланты" (Мытищи) – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Жохов – 3 (Забабурин, Беркутов), 6:14 – 1:0. Стрижов – 15 (Жохов, Кокшаров), 14:58 – 2:0. Кокшаров – 8 (мен.), 23:08 – 3:0. Силантьев – 17, 34:27 – 3:1. Дудкин – 9 (бол., Захаров, Тарлецкий), 47:27 – 3:2. Виитанен – 14 (Калейниковас), 48:05 – 4:2. Калейниковас – 20 (Забабурин, Цуриков), 53:39 – 5:2.

Вратари: Мельдер – Шугаев.

Судьи: Парфенов, Светилов.

Рига. Центр спортa.

"ХК Рига" (Рига) – "Крылья Советов" (Москва) – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гаврилов – 2 (Михасенок, Копылов), 34:25 – 0:1. Федоров – 10 (бол., Карклс), 47:16 – 1:1. Минтаутишкис – 2 (Федоров), 62:26 – 2:1.

Вратари: Ворис – Трещалин.

Судьи: Нестеров, Раминг.

Пиньки. Инбокс-Холл.

"Алмаз" (Череповец) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Гераськин – 13 (Данч, Колесников), 16:01 – 1:0. Шевченко – 5 (Барабанов, Васин), 22:05 – 1:1. Дыняк – 30 (бол., Ельшанский, Васильев), 48:15 – 1:2. Баранов – 10 (Шепитько, Ельшанский), 56:30 – 1:3.

Вратари: Артамкин (59:42) – Устименко.

Судьи: Ермолаев, Шиханов.

Череповец. Ледовый дворец.