"Локо" обыграл "Русских витязей", "Толпар" уступил "Кузнецким медведям"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" проиграли "Локо" со счетом 0:3. В другом поединке "Кузнецкие медведи" вырвали в овертайме победу у "Толпара" – 6:5.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Толпар" (Уфа) – 6:5 ОТ (2:2, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Пархоменко – 17 (Караваев), 0:45 – 1:0. С. Богданов – 8 (Кабанов), 2:08 – 2:0. Скориков – 4 (Сытый, Залитов), 14:38 – 2:1. Миргалиев – 11 (Гайсин), 17:46 – 2:2. Пархоменко – 18 (Рубан), 33:58 – 3:2. Караваев – 13 (Пархоменко), 34:32 – 4:2. Янчук – 9 (Аскаров, Кузьмин), 35:19 – 4:3. Кузьмин – 11 (Биткин, Аскаров), 42:26 – 4:4. Малетин – 6 (бол., С. Богданов), 48:47 – 5:4. Миргалиев – 12 (Кузьмин), 59:28 – 5:5. Караваев – 14, 62:54 – 6:5.

Вратари: Старостин – Циркуль (59:12 – 59:28).

Судья: Раминг.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Авто" (Екатеринбург) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Богуш – 7 (бол., Коротков, Морозов), 30:11 – 1:0. Носков – 6 (Воронков, Елтышев), 31:52 – 1:1. Лапин – 6 (Михайлов), 58:05 – 2:1.

Вратари: Шарапов – Фомин (59:47 – 59:57).

Судьи: Мисюрь, Нестеров.

"МХК Спартак" (Москва) – "Алмаз" (Череповец) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Гераськин – 7 (Скобелев, Грачев), 15:12 – 0:1. Гераськин – 8 (бол., Калугин), 37:52 – 0:2. Чекмарев – 7 (Заплатников, Хабаров), 46:58 – 0:3.

Вратари: Сковронский – Артамкин.

Судья: Парфенов.

"Русские витязи" (Чехов) – "Локо" (Ярославль) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Иванов – 8 (бол., Ковалев, В. Беляев), 6:22 – 0:1. Рыбаков – 3 (бол., Ковалев), 44:22 – 0:2. Кудрявцев – 10 (Фатеев, Бондырев), 55:41 – 0:3.

Вратари: Дорожко – Коновалов.

Судья: Ермолаев.