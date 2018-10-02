"Локо" обыграл "Амурских тигров", "СКА-Варяги" разгромили "КРС Хейлунцзян"

Лидер Западной конференции МХЛ "Локо" обыграл на выезде "Амурских тигров" - 4:3 в овертайме. Также побед сегодня добились "Тайфун", "СКА-Варяги", "Русские витязи", "Чайка", "Крылья Советов" и "Капитан".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Алмаз" (Череповец) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Жирнов - 4 (бол., Хабаров), 17:29 - 0:1. Дробин - 6 (Никитин, Жолобов), 39:27 - 1:1. Сергиевский - 1 (Клисунов, Ивашкин), 48:30 - 2:1.

Вратари: Глазатов - Шостак (59:14).

Судья: Комаров.

2 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Локо" (Ярославль) - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Беляков - 3 (Бабушкин, Гопиенко), 12:27 - 1:0. Линник - 5 (Волошин, Мисько), 12:54 - 2:0. Дяденькин - 2 (Лисин, Тесанов), 32:30 - 2:1. Бабушкин - 6 (Крутов), 37:12 - 3:1. Смирнов - 3 (бол., Дарьин, Манин), 48:48 - 3:2. Червоненко - 7 (Зенчиков), 51:21 - 3:3. Зенчиков - 3 (Громов), 61:57 - 3:4.

Вратари: Мочалов - Яковлев.

Судья: Светилов.

2 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Голы: Ли - 3 (Казаков), 1:41 - 0:1. Калмыков - 1 (Проскурнин, Михнин), 6:55 - 1:1. Сахокия - 1 (Поляков), 14:29 - 2:1. Проскурнин - 2 (Михнин, Бринкман), 23:29 - 3:1. Поляков - 1 (Михнин, Проскурнин), 29:27 - 4:1. Калмыков - 2 (Шохов), 33:11 - 5:1. Калмыков - 3 (бол.), 44:24 - 6:1. Галиуллин - 2 (Кирьянов), 45:08 - 7:1.

Вратари: Николаев - Цяо Кевин (Ху Хаожань, 23:29).

Судьи: Бакин, Рассказов.

2 октября. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"Красная Армия" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Козлов - 3 (мен.), 3:09 - 0:1. Гончаров - 3 (Крыль), 4:33 - 0:2. Маркус - 1 (бол., Долгопятов, Жилов), 12:13 - 1:2.

Вратари: Скотников (59:39) - Черепанов.

Судьи: Арзамазов, Меньших.

2 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шепелев - 2 (Венгрыжановский, Баринов), 11:51 - 1:0. Платонов - 2 (Бедняков, Томилов), 15:49 - 2:0. Стальнов - 5 (бол., Шепелев, Томилов), 35:19 - 3:0. Тришин - 2 (Кравченко, Миллер), 55:07 - 3:1.

Вратари: Кожокарь - Сковронский.

Судьи: Колонутов, Кондратьев.

2 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"Атланты" (Мытищи) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

Голы: Гончарук - 8 (бол., Терещенко), 12:32 - 1:0. Вяткин - 6 (Никишин), 24:23 - 1:1. Кашафетдинов - 1, 39:05 - 1:2. Глущенко - 4 (Кашафетдинов), 41:57 - 1:3. Клавдиев - 3 (Ермачихин), 43:09 - 1:4. Глущенко - 5, 46:33 - 1:5. Силантьев - 6 (Царев), 54:14 - 2:5. Ермачихин - 1 (Клавдиев), 59:46 - 2:6.

Вратари: Шарапов (Синегубкин, 43:09) - Кадочников.

Судьи: Хартин, Черенков.

2 октября. Мытищи. "Арена Мытищи".

"МХК Динамо" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Чувилов - 3 (бол., Ларшин, Семенеко), 1:35 - 1:0. Мошкин - 2 (Егоров, Петрунин), 5:01 - 2:0. Казаманов - 4 (бол., Ларшин, Казаманов), 6:23 - 3:0. Нарзяев - 2 (бол., Жилин, Казаков), 8:01 - 3:1. Гараев - 5 (бол., Меркулов, Тютчев), 28:14 - 3:2. Тютчев - 2 (Крощинский), 29:40 - 3:3. Жилин - 4 (Сурканов, Нарзяев), 52:52 - 3:4.

Вратари: Куликов (59:18) - Михайлов (Ахметов, 6:23).

Судья: Голышев.

2 октября. Дмитров. СК "Дмитров".