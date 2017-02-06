"Кузнецкие медведи" разгромили "Алтай"

В рамках регулярного чемпионата МХЛ состоялись очередные матчи. "Кузнецкие медведи" крупно обыграли "Алтай" - 10:2, "Сибирские снайперы" одержали победу над "Снежными барсами" (2:1), "Ирбис" уступил "Мамонтам Югры" (4:6).
В других встречах "Ладья" проиграла "Тюменскому легиону" (2:5), "Спартак" переиграл "Чайку" (5:3), "Русские витязи" уступили "МВД" (2:4).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Голы: Караваев - 19 (Пархоменко), 6:11 - 1:0. Пархоменко - 27 (бол., Караваев), 13:36 - 2:0. Кокшаров - 8, 14:27 - 2:1. С. Богданов - 11 (Загинайко, Зиновьев), 17:25 - 3:1. Емец - 6 (Малетин, Шевченко), 24:45 - 4:1. Ситников - 2 (Рубан), 26:29 - 5:1. Емец - 7 (Фаткуллин, Шевченко), 38:17 - 6:1. Рубан - 12 (Уткин, Котов), 51:05 - 7:1. Щукин - 1 (Малетин, Фаткуллин), 51:30 - 8:1. Лудцев - 17 (бол., Михайлов, Караваев), 53:39 - 9:1. С. Богданов - 12 (бол., Загинайко, Зиновьев), 58:20 - 10:1. Назаренко - 5, 59:01 - 10:2.
Вратари: Югов - Шутов (Устинович, 26:29).
Судья: Акузовский.
6 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Назаров - 3 (Лапин, Локтев), 2:51 - 1:0. Локтев - 26 (бол., Бахтин, Назаров), 6:24 - 2:0. Локтев - 4 (Мусабаев, Ал. Ананичев), 24:37 - 2:1.
Вратари: Шарапов - Штукерт (Каратаев, 6:24, 58:39).
Судья: Бирин.
6 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Ирбис" (Казань) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 4:6 (1:2, 2:4, 1:0)
Голы: Дроздецких - 7 (мен., Кафеев), 4:46 - 0:1. Кара - 8 (Саттаров), 15:20 - 1:1. Гапонов - 6 (бол., Латышевич), 19:57 - 1:2. Сошнин - 11 (Расулов), 20:43 - 2:2. Баин - 7 (Саттаров, Ахметгалиев), 22:40 - 3:2. Дроздецких - 8 (бол., Кафеев), 27:57 - 3:3. Уфимцев - 9 (бол., Ал. Беляев), 30:08 - 3:4. Латышевич - 14 (бол., Гапонов), 31:51 - 3:5. Кожевников - 7, 37:57 - 3:6. Ахметгалиев - 3, 54:15 - 4:6.
Вратари: КаляевUnknown, 31:51) - Нечистовский.
Судья: Милованов.
6 февраля. Казань. Дворец спорта.
"Ладья" (Тольятти) - "Тюменский легион" - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Тимофеев - 9 (Первушин), 15:24 - 0:1. Грошев - 10 (бол., Калинин, Моренец), 16:41 - 1:1. Баранцев - 1 (бол., Первушин, Тимофеев), 32:22 - 1:2. Волков - 5 (Плетников), 36:21 - 1:3. Грошев - 11 (Рябоконов, Сулейманов), 45:29 - 2:3. Плетников - 2 (П. Ушаков), 46:33 - 2:4. Филиппов - 2 (Пленкин), 59:52 - 2:5.
Вратари: Никоноров (Отпущенников, 40:00) - Дремин.
Судья: Михаевич.
6 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Голы: Есаян - 6 (бол., Комаров), 14:15 - 1:0. Есаян - 7, 26:25 - 2:0. Клопов - 16 (Есаян, Коломаров), 33:35 - 3:0. Гусев - 1 (Кляузов, Цыплаков), 34:59 - 3:1. Кляузов - 2 (Цыплаков), 40:53 - 3:2. Шалагин - 2 (Авксентьев, Платонов), 52:35 - 3:3. Ли - 3 (Первов), 53:20 - 3:4. Гусев - 2 (Кляузов), 53:34 - 3:5.
Вратари: Суханов - Сковронский.
Судьи: Колпаков, Шиханов.
6 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"МХК МВД" (Балашиха) - "Русские витязи" (Чехов) - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Бешаров - 5 (бол., Н. Александров, Широченко), 3:39 - 1:0. Егоров - 1 (бол., Толпегин), 4:29 - 2:0. Н. Александров - 2 (бол., Бешаров, Липанов), 33:42 - 3:0. Хусаинов - 7 (Пенышкин, Моисеев), 36:01 - 3:1. Толпегин - 6 (бол., Чувилов, Гусынин), 51:06 - 4:1. Горохов - 16 (Кожемякин, Краснов), 57:51 - 4:2.
Вратари: Кузнецов - Дорожко.
Судья: Беляев.
6 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".