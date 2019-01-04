"Кузнецкие медведи" переиграли "Тюменский легион"

"Кузнецкие медведи" одержали победу над "Тюменским легионом" в матче регулярного чемпионата МХЛ со счетом 5:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Лоза – 10 (мен., Голоднюк), 7:48 – 0:1. Голоднюк – 15 (бол., Вахрутдинов), 10:42 – 0:2. Руденко – 4 (Кожевников, Савчик), 12:51 – 0:3. Селиванов – 1 (Кривченков), 38:45 – 1:3. Лоза – 11 (Воробьев, Карандеев), 47:46 – 1:4.

Вратари: Щербаков – Кузмаул.

Судьи: Матюша, Шмаков.

4 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Мурашов – 3 (бол., Сатаров), 15:30 – 1:0. Шабанов – 4 (Лужин), 19:42 – 1:1. Богдашкин – 5 (Сизиков), 20:39 – 2:1. Сатаров – 9 (Малмыгин, Загидулин), 21:09 – 3:1. Левашов – 4, 21:41 – 4:1. Сизиков – 11 (Пленкин, Дровосеков), 22:42 – 5:1. Лужин – 2 (Шабанов), 38:26 – 5:2.

Вратари: Синькевич (Кузьмин, 58:14) – Дремин (Гущин, 21:09).

Судьи: Кеслер, Хуторов.

4 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Алмаз" (Череповец) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Чуйков – 2 (Гопиенко, Шабанов), 9:53 – 0:1. Грачев – 6 (Колесников, Нижников), 15:14 – 1:1. Шушков – 4 (Петров), 23:08 – 2:1.

Вратари: Шостак – Колупаев (59:35 – 59:46).

Судьи: Рассказов, Хартин.

4 января. Череповец. "Ледовый дворец".

"Русские витязи" (Чехов) – "Красная Армия" (Москва) – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Гончаров – 22 (Кожемякин), 17:55 – 1:0. Замалиев – 12 (Корбит), 29:43 – 1:1. Мещеряков – 11 (Заруба, Аноп), 33:53 – 1:2. Горохов – 9 (Храпский), 43:29 – 2:2. Филин – 3 (Солопанов), 61:28 – 2:3.

Вратари: Чечелев – Лозебников.

Судьи: Назаров, Сюрдяев.

4 января. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Крылья Советов" (Москва) – "Атланты" (Мытищи) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Пономарев – 5 (Лебедкин, Дан. Соловьев), 15:24 – 1:0. Кокшаров – 7 (Никишин), 44:27 – 2:0. Смирнов – 13 (Силантьев, Гончарук), 45:01 – 2:1. Вяткин – 11 (Мишкин, Рыженьков), 52:23 – 3:1.

Вратари: Мельников – Синегубкин (58:45).

Судьи: Величко, Тютнев.

4 января. Москва. УДС "Крылья Советов".

"Реактор" (Нижнекамск) – "Толпар" (Уфа) – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Оськин – 3 (Сытый, Башкиров), 22:07 – 0:1. Миннеханов – 3 (Егоров, Кузнецов), 35:37 – 0:2. Хафизов – 1 (бол., Пузанов, Шафигуллин), 41:03 – 1:2. Грошев – 6 (Михайлов), 44:24 – 2:2. Синявский – 11 (Амиров, Пачин), 56:25 – 2:3. Сытый – 10 (п.в.), 59:46 – 2:4.

Вратари: Озолин (59:34 – 59:46) – Брагинский.

Судьи: Колонутов, Милованов.

4 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

"ХК Рига" (Рига) – "МХК Динамо" (Москва) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дидковский – 3 (Злодеев), 5:02 – 0:1. Клявиньш – 4 (бол., Сварс, Бергманис), 6:44 – 1:1. Брантс – 3 (бол., Федоров), 27:12 – 2:1. Брызгалов – 8 (бол., Мошкин, Грищенко), 31:38 – 2:2. Петрунин – 8 (Аль-Джилауи, Никоноров), 43:40 – 2:3.

Вратари: Рауза – Куликов.

Судьи: Комаров, Макашов.

4 января. Пиньки. Инбокс-Холл.

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