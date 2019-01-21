"Кузнецкие медведи" одержали победу над "Сарматы" (5:4) в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) – "Ладья" (Тольятти) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Николенко – 6 (Габдрахманов, Кухарев), 38:03 – 0:1. Р. Баданин – 12 (И. Баданин, Щекин), 39:13 – 1:1. Волошин – 13 (Елизаров, Дмитричев), 61:47 – 2:1.
Вратари: Романов – Забродин.
Судьи: Кеслер, Хартин.
21 января. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ромаев – 9 (Давыдов), 20:33 – 0:1. Рожков – 23 (Шешин, Бабинцев), 25:45 – 1:1. Спиридонов – 12 (Рожков), 41:02 – 2:1.
Вратари: Камышников – Шмаков (59:49).
Судьи: Бакин, Закиров.
21 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
"Белые медведи" (Челябинск) – "Ирбис" (Казань) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Пьянов – 11 (М. Быков), 0:31 – 0:1. Вильданов – 16 (Пьянов, Купчихин), 22:24 – 0:2.
Вратари: Мыльников (58:16 – 58:35, 58:45 – 59:45) – Ахтямов.
Судьи: Назаров, Хуторов.
21 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
"Сарматы" (Оренбург) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 4:5 (0:3, 1:0, 3:2)
Голы: Пленкин – 12 (Сизиков, Богуш), 0:12 – 0:1. Богуш – 8 (Сизиков, Пленкин), 1:57 – 0:2. Богуш – 9 (Пленкин, Сизиков), 3:48 – 0:3. Молофеев – 3 (Юлбарисов), 26:27 – 1:3. Сизиков – 14, 40:33 – 1:4. Молофеев – 4 (бол., Никитин), 42:45 – 2:4. Новиков – 10 (бол., Молофеев, Ткачков), 45:24 – 3:4. Макаревич – 5 (мен.), 49:13 – 3:5. Ипатов – 8 (бол., Хаймоненко, Райн), 50:29 – 4:5.
Вратари: Масленников (Файзулин, 3:48) – Синькевич.
Судья: Мельников.
21 января. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Руденко – 6 (бол., Латышевич, Голоднюк), 22:41 – 1:0. Шафигуллин – 8 (Пузанов, Хафизов), 30:57 – 1:1. Чивилев – 4 (бол.), 49:32 – 1:2. Гайдеик – 7 (Чусовитин, Лоза), 53:12 – 2:2. Голоднюк – 17 (Латышевич), 58:39 – 3:2. Чивилев – 5 (Голубович, Пузанов), 59:56 – 3:3. Михайлов – 10 (Грошев), 64:19 – 3:4.
Вратари: Кузмаул – Озолин (59:49 – 59:56).
Судьи: Глазырин, Косарезов.
21 января. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Тюменский легион" (Тюмень) – "Спутник" (Альметьевск) – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Шарипов – 5 (Муртазин), 6:29 – 0:1. Закиров – 14 (Вадигуллин), 6:52 – 0:2. Мельников – 10 (бол., Назмутдинов, Беляев), 38:19 – 0:3.
Вратари: Дремин – Минегалиев.
Судьи: Меньших, Фатихов.
21 января. Тюмень. Дворец спорта.