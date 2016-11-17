"Кузнецкие медведи" и "Омских ястребы" забросили 15 шайб на двоих

"Кузнецкие медведи" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ сломили сопротивление "Омских ястребов", забросив на двоих 15 шайб (8:7). Омичи, имеющие в активе 55 очков после 29 матчей, поднялись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Новокузнецка отстает от них на 6 позиций.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Лоновенко - 9 (бол., Баженов, Хафизов), 22:11 - 1:0. Баженов - 7 (Лоновенко, Чернов), 23:28 - 2:0. Афанасов - 3 (бол., Полуэктов), 31:12 - 2:1.

Вратари: Калинин - Кудрявцев (58:28).

Судья: Юдаков.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Толмаченко - 1, 3:09 - 1:0. Жолобов - 9, 37:16 - 1:1. Розанов - 10 (Жолобов), 48:31 - 1:2. Пушкарев - 8 (Шустров), 52:11 - 1:3. Васильев - 10 (бол., Назаревич, Царев), 58:13 - 2:3.

Вратари: Масленников (58:05 - 58:13, 58:40) - Лысенков.

Судья: Светилов.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "ХК Рига" - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Разгалс - 10, 5:37 - 0:1. Артемьев - 5 (Мирясов), 12:35 - 1:1. Потапов - 3 (Жилов), 16:08 - 2:1. Бабрусев - 3 (Рунов, Серанов), 38:47 - 3:1. Родионычев - 1 (бол., Серанов), 54:26 - 4:1. Кондрашин - 6 (буллит), 58:10 - 5:1.

Вратари: Суханов - Григалс.

Судья: Моношков.

"Омские ястребы" (Омск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 7:8 (1:1, 4:2, 2:5)

Голы: Шевченко - 3 (Зиновьев), 10:28 - 0:1. Ширгазиев - 5 (Минеев, Рожковский), 15:34 - 1:1. Третьяков - 12 (бол., Ковалев, А. Манукян), 22:05 - 2:1. А. Манукян - 18 (бол., Третьяков, Щеголев), 23:48 - 3:1. А. Манукян - 19, 28:38 - 4:1. Лудцев - 4 (бол., Пархоменко), 29:46 - 4:2. Ковалев - 23 (Шутов, А. Манукян), 33:58 - 5:2. Пархоменко - 7 (Лудцев, Караваев), 39:02 - 5:3. Караваев - 9 (Пархоменко), 40:54 - 5:4. Олендаренко - 8 (Караваев, Пархоменко), 43:15 - 5:5. Третьяков - 13 (Ковалев, А. Манукян), 46:50 - 6:5. Шевченко - 4 (Зиновьев), 52:25 - 6:6. Мельников - 9 (бол., Минеев, Рожковский), 58:08 - 7:6. Караваев - 10 (Пархоменко, Петров), 59:17 - 7:7. Лудцев - 5 (Пархоменко), 59:43 - 7:8.

Вратари: Лобачев (Утюгов, 40:00) - Катюхин (Югов, 23:48, Катюхин, 40:00).

Судья: Заболотнев.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Голы: Голоднюк - 3 (Кирилов ), 1:39 - 0:1. Меньщиков - 11, 1:52 - 1:1. Авраменко - 8 (бол., Коновальчук, Дюкарев), 2:39 - 2:1. Пленкин - 9 (мен.), 7:18 - 2:2. Пашковский - 1, 14:43 - 3:2. Коробкин - 1 (Авраменко, Башкиров), 29:48 - 4:2. Шурыгин - 2 (Чупров), 31:16 - 5:2. Шетле - 10, 43:06 - 5:3. Молофеев - 7 (Никитин, Пленкин), 47:40 - 5:4. Дубин - 11 (Дюкарев), 53:22 - 6:4.

Вратари: Лозебников - Дремин (42:58 - 43:06).

Судья: Фатихов.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Голещихин - 18 (Рассейкин), 19:08 - 0:1. Кокшаров - 3 (бол., Штефан, Пархоменко), 31:03 - 1:1. Рассейкин - 4 (Воронков), 32:01 - 1:2. Глебов - 4 (Азаров, Павленко), 35:01 - 1:3.

Вратари: Кутько - Романов.

Судья: Шерер.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Челбаев - 3 (Богуш), 10:54 - 0:1. Кравцов - 9 (Тертышный, Подкорытов), 21:33 - 1:1. Подкорытов - 7 (бол., Лавриненко, Кравцов), 30:35 - 2:1. Подкорытов - 8 (Соколов, Кулиев), 33:00 - 3:1. Богуш - 3, 41:22 - 3:2. Кобяков - 4, 49:50 - 4:2. Кулиев - 8 (п.в., Соколов), 59:38 - 5:2.

Вратари: Подскребалин - Шмаков59:29 - 59:38).

Судья: Тренкачев.

"Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Старцев - 1 (Аскаров, Ренев), 4:12 - 0:1. Аскаров - 6 (бол., Стариков), 29:41 - 0:2. Цулыгин - 2 (бол., Миргалиев, Гайсин), 39:57 - 0:3. Бакушин - 1 (Мелихов), 43:11 - 1:3. Мельников - 6 (бол., Голубев, Гурков), 55:10 - 2:3.

Вратари: Каратаев (59:01 - 59:45) - Циркуль.

Судья: Петухов.

"Сарматы" (Оренбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Шэн - 5 (К. Попов, Кожевников), 4:22 - 0:1. Багин - 4 (Новоселов), 29:54 - 1:1. К. Попов - 5 (Шэн), 54:23 - 1:2. Гайдеик - 10 (Грымзин, Еркин), 54:34 - 1:3.

Вратари: Сергеев - Нечистовский.

Судья: Трофимов.

"Спутник" (Альметьевск) - "Ирбис" (Казань) - 5:6 (3:1, 0:4, 2:1)

Голы: Кевлин - 3 (Шмаков, Ковров), 7:38 - 1:0. Валеев - 10, 14:18 - 1:1. Каримов - 1 (бол., Бархаткин, Козин), 16:35 - 2:1. Ковров - 2 (Антонов), 17:39 - 3:1. Валеев - 11 (Хованов), 21:37 - 3:2. Баин - 5 (Редков, Насыбуллин), 21:58 - 3:3. Самсонов - 9 (бол., Сошнин, Расулов), 29:49 - 3:4. Сошнин - 7 (Хованов), 33:40 - 3:5. Галимов - 1 (Светлишин, Шолгин), 41:26 - 4:5. Антонов - 9 (бол.), 45:30 - 5:5. Валеев - 12 (бол., Богатов, Баин), 47:10 - 5:6.

Вратари: Минегалиев (Артемьев, 33:40) - Мифтахов.

Судья: Макашов.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Ладья" (Тольятти) - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Поляничев - 12, 18:06 - 0:1. Пачин - 7 (Пикушин, Шафигуллин), 27:50 - 1:1. Солонинка - 3 (Тимиров, Пузанов), 30:45 - 2:1. Петров - 1 (бол., Вл. Журавлев, Сыромятников), 57:56 - 2:2.

Победный буллит: Хайруллин.

Вратари: Коротаев - Отпущенников.

Судья: Бирин.

"Атланты" (Мытищи) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Талалуев - 4, 9:48 - 1:0. Джиошвили - 4 (бол., Киценко, Хусаинов), 41:37 - 1:1.

Победный буллит: Иванюженков.

Вратари: Шугаев - Доненко.

Судьи: Арзамазов, Сироткин.