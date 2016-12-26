"Кузнецкие медведи" и "Авто" на двоих забросили 11 шайб

"Кузнецкие медведи" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Авто" - 6:5. Также побед добились "Толпар", "Стальные лисы", "Сарматы", "МХК Динамо", "МХК МВД" и "СКА-1946".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Толпар" (Уфа) - 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Миргалиев - 14 (Биткин, Гайсин), 3:22 - 0:1. Челбаев - 10 (Молофеев), 10:39 - 1:1. Биткин - 8 (бол., Гайсин, Стариков), 12:49 - 1:2. Ткаченко - 12 (бол., Коротков), 25:05 - 2:2. Михайлов - 6 (бол., Ткаченко), 57:41 - 3:2. Аскаров - 10 (Биткин, Миргалиев), 59:21 - 3:3. Миргалиев - 15 (Цулыгин), 60:25 - 3:4.

Вратари: Шарапов - Циркуль (59:01 - 59:21).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Авто" (Екатеринбург) - 6:5 (2:2, 4:0, 0:3)

Голы: Лудцев - 12 (бол., Пархоменко, Петров), 2:27 - 1:0. Шишков - 1 (бол., Белоцкий), 12:51 - 1:1. Каницкий - 4 (Малетин), 14:33 - 2:1. Шишков - 2 (мен., Митякин, Обидин), 18:25 - 2:2. Рубан - 7 (Ситников), 25:58 - 3:2. Караваев - 17 (Пархоменко), 30:04 - 4:2. Малетин - 7 (С. Богданов), 34:01 - 5:2. Фаткуллин - 4 (мен., Шевченко), 38:35 - 6:2. Шишков - 3 (бол., Обидин, Глебов), 40:40 - 6:3. Носков - 7 (Сушинский, Щемеров), 46:24 - 6:4. Щемеров - 2 (Рассейкин), 49:31 - 6:5.

Вратари: Старостин (Югов, 49:31) - Гросс (Романов, 34:01, 58:29).

"Спутник" (Альметьевск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фасхутдинов - 5 (бол., Угаров, Ковров), 25:24 - 1:0. Галимов - 3 (Валеев), 33:42 - 2:0. Дюкарев - 8 (Платонов, Дубин), 52:20 - 2:1. Дюкарев - 9 (бол., Дубин), 54:58 - 2:2. Янчевский - 4 (Кудрин, Меньщиков), 61:43 - 2:3.

Вратари: Минегалиев - Лозебников.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Стрижов - 12 (Тявин, Залалутдинов), 19:46 - 0:1. Ульчинский - 4 (Семенов), 37:12 - 1:1. Карлиев - 2 (Мухамедзянов, Идятуллин), 44:51 - 1:2.

Вратари: Коротаев (59:20) - Кудашев.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Жабреев - 3 (Баранов), 5:32 - 1:0. Селютин - 15, 22:17 - 1:1. Новожилов - 2 (Нечаев, Михайлов), 27:07 - 2:1.

Вратари: Устименко - Иванов (59:35).

"МХК МВД" (Балашиха) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Муранов - 4 (Михайлов, Читава), 12:44 - 1:0. Баженов - 10 (бол., Чернов, Шуркалов), 25:37 - 1:1. Гусынин - 5 (бол., Андреев, Н. Александров), 29:07 - 2:1. Островский - 7 (Прус, Кумов), 45:53 - 2:2. Читава - 2 (Долгушкин), 56:43 - 3:2.

Вратари: Кузнецов - Грошев (59:31).

"Атланты" (Мытищи) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Курбатов - 16 (Барабанов), 18:52 - 0:1. Милехин - 5 (Валенцов, Мих. Мальцев), 45:25 - 0:2. Кукштель - 13 (Барабанов, Курбатов), 53:11 - 0:3. Курбатов - 17 (Барабанов, Жигалов), 56:46 - 0:4.

Вратари: Шугаев - Мельничук.