"Куньлунь Юниор" обыграл "СКА-Серебряные львы" в матче регулярного чемпионата МХЛ. На счету питерцев всего одна победа в 13 матчах, они занимают последнее место на "Западе".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Русские витязи" (Чехов) - "Красная Армия" (Москва) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кожемякин - 1 (мен., Павлов), 36:01.

Вратари: Дорожко - Корепанов (58:38 - 59:58).

"Алмаз" (Череповец) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Шепелев - 1, 22:49 - 0:1. Колесников - 2 (Грачев, Гераськин), 36:37 - 1:1. Клопов - 6 (Рунов, Шабловский), 37:06 - 1:2. Орлов - 3 (Шайхутдинов, Жирнов), 43:09 - 2:2. Климов - 2 (бол., Заплатников), 56:46 - 3:2.

Вратари: Тяпкин - Иноземцев (58:08).

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Абрамов - 3 (Куликов, Бахтин), 4:38 - 1:0. Свобода - 2 (бол., Крутий, Ахонен), 48:29 - 1:1. Мартынюк - 1 (бол., Стрижов), 51:26 - 1:2. Мишкин - 4 (Куянов, Ибрагимов), 57:42 - 2:2. Калейниковас - 4 (Цуриков), 64:35 - 2:3.

Вратари: Иванов - Кулмала.