"Куньлунь" и "Сочи" подали заявки в МХЛ

"Куньлунь" и "Сочи" подали заявки на участие своих молодежных команд в чемпионате МХЛ, информирует официальный сайт тутнира.

"Куньлунь Ред Стар Юниор" будет базироваться в Пекине и уже заявил в лигу график предсезонной подготовки. В заявке на первый предсезонный сбор, помимо собственных воспитанников, значатся три российских игрока - Владимир Забабурин, Владислав Цуриков и Артем Кокшаров.

"Капитан" будет базироваться в подмосковном Ступине. Одноименная команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырех лет.