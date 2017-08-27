Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов подчеркнул, что Кубок мира среди молодежных команд будет проходить в Сочи на постоянной основе. В воскресенье было объявлено, что Сочи примет турнир в 2018 году.

– Мы разговариваем о том, что Кубок мира будет проходить в Сочи на постоянной основе. Все будет ясно, когда утрясем все нюансы, – приводит ТАСС слова Морозова. – Турнир будет проходить на базе образовательного центра "Сириус". Уверен, что все пройдет на более высоком уровне и турнир посетят команды из Северной Америки.

С точки зрения организации нам было легче проводить турнир, чем несколько лет назад. Тогда мы друг друга только узнавали, сейчас было легче с выбором гостиниц, составлением расписания. У нас хорошая профессиональная команда.

В турнире 2017 года участвовали восемь молодежных команд из семи стран. Победителем соревнования стала московская "Красная Армия", которая в финале оказалась сильнее "Модо".