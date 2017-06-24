"Крылья Советов" выступят в следующем сезоне в МХЛ

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что в следующем сезоне "Крылья Советов" нашли спонсора, клуб будет выступать в лиге. По его словам, "Крылья" договорились о сотрудничестве со "Спартаком".

- "Крылья Советов" выступят в следующем сезоне в турнире МХЛ, - сказал Морозов. - Нашли спонсора, пока договорились на год. Клуб будет сотрудничать со "Спартаком", как и в прошлом сезоне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что в минувшем сезоне московский клуб занял 14-е место в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф.