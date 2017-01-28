"Крылья Советов" победили "МХК Спартак", "Белые медведи" обыграли "Ладью"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Ирбис" (Казань) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ковалев - 38 (А. Манукян, Третьяков), 10:17 - 1:0. Хованов - 8 (бол., М. Марушев, Валеев), 12:44 - 1:1. А. Манукян - 35 (бол., Ковалев), 28:47 - 2:1. Яценко - 5 (бол., Ковалев, Третьяков), 43:06 - 3:1. Яценко - 6 (Ковалев, А. Манукян), 48:45 - 4:1.

Вратари: Лобачев - Мифтахов (Ахметов, 48:45).

"Белые медведи" (Челябинск) - "Ладья" (Тольятти) - 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Костарев - 1 (Кравцов), 12:21 - 1:0. Лапшин - 2 (Шушарин, Ширяев), 23:12 - 3:0. Лукин - 1 (Кобяков, Коновалов), 50:48 - 4:0. Лапшин - 3, 51:22 - 5:0. Поляничев - 20 (Дрожжин, Моренец), 57:29 - 5:1. Семенов - 5 (Вл. Журавлев, Дрожжин), 58:28 - 5:2.

Вратари: Мыльников - Отпущенников (Исаев, 50:48).

"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

Голы: Семенов - 6 (Мелихов, Сейтанов), 3:32 - 1:0. Большаков - 1 (Мелихов, Павлов), 10:23 - 2:0. Молофеев - 17 (бол., Михайлов, Ткаченко), 13:30 - 2:1. Мельников - 11 (бол., Большаков, Голубев), 18:45 - 3:1. Локтев - 18 (Лапин, Владимиров), 36:20 - 3:2. Шашков - 3 (бол., Бахтин, Локтев), 52:51 - 3:3. Михайлов - 7 (Ткаченко), 59:24 - 3:4.

Вратари: Каратаев - Шарапов (Волохин, 20:00).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Рубан - 10 (Жидких), 7:48 - 0:1. Щекин - 2, 23:37 - 1:1. Язьков - 6 (Шевченко), 27:17 - 1:2. Ситников - 1 (Загинайко, Максюков), 28:46 - 1:3. Роганов - 1 (Рубан, Хайретдинов), 42:55 - 1:4. Петров - 2 (Язьков, Шевченко), 53:02 - 1:5.

Вратари: Шутов - Старостин.

"Крылья Советов" (Москва) - "МХК Спартак" (Москва) - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Пушкарев - 11 (бол., Кляузов), 1:56 - 0:1. Полуэктов - 10 (Садретдинов, Борунов), 3:20 - 1:1. Шалагин - 1 (Авксентьев), 31:14 - 1:2. Афанасов - 6 (бол., Гаврилов, Крупкин), 33:19 - 2:2. Полуэктов - 11 (Дмитричев, Садретдинов), 50:01 - 3:2. Е. Кудрявцев - 4 (п.в., Крупкин), 59:29 - 4:2.

Вратари: Трещалин - Лысенков (Сковронский, 40:00, 59:07 - 59:29).