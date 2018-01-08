"Крылья Советов" переиграли "Капитана", "Атланты" выиграли у "Русских витязей"

"Крылья Советов" на своем льду обыграли "Капитана" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Атланты" по буллитам переиграли "Русских витязей".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Крылья Советов" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Рыженьков - 2 (бол., Горчилин, Михасенок), 13:37 - 1:0. Новоселов - 1 (Порошин, Пульников), 22:34 - 2:0. Порошин - 1 (Алексеев, Пульников), 39:23 - 3:0. Дмитричев - 11 (Афанасов), 52:29 - 4:0.
Вратари: Трещалин - Ахметов.
Судьи: Величко, Потапов.
Москва. УДС "Крылья Советов".
"Атланты" (Мытищи) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Правило - 7 (бол., Зимин, Дудкин), 13:06 - 1:0. Морозов - 11 (Силантьев, Клепко), 48:22 - 2:0. Горохов - 9 (Верба), 52:15 - 2:1. Замбахидзе - 3 (Чуйков), 53:04 - 2:2.
Победный буллит: Полуэктов.
Вратари: Шугаев - Дорожко.
Судьи: Клочков, Назаров.
Мытищи. "Арена Мытищи".