"Крылья Советов" останутся в МХЛ, если найдут спонсора

Президент "Крыльев Советов", управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов подчеркнул, что предыдущий спонсор не будет поддерживать клуб. Ранее сообщалось, что "Крылья" могут пропустить следующий сезон из-за проблем с финансированием.

- Ситуация с "Крыльями" тяжелая - у компании, с которой мы подписывали пятилетнее соглашение, поменялось руководство. И новое руководство отказалось вкладываться в спорт, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Жизнь стремительно меняется, к сожалению, теперь все по-новому.

Шансов, что прежний спонсор продолжит поддержку, не осталось. Теперь клуб можно сохранить, только если будет найден новый спонсор. Надеюсь, в год семидесятилетия легендарного клуба он будет найден.