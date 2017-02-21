"Крылья Советов" и "Сарматы" одержали победы

"Сарматы" на выезде переиграли "Алтай" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Стальные лисы" выиграли у "Снежных барсов", "Алмаз" переиграл "Атлантов", а "Крылья Советов" выиграли у "Русских витязей".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Сарматы" (Оренбург) - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Карлиев - 5 (Заречный, Идятуллин), 11:14 - 0:1. Сгибнев - 5, 29:40 - 0:2. Тявин - 12 (Самигуллин, Залалутдинов), 33:12 - 0:3. Залалутдинов - 12 (Тявин, Залалутдинов), 35:15 - 0:4.

Вратари: Шутов - Кудашев.

Судья: Максимов.

21 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Снежные барсы" (Астана) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Янчевский - 6 (Авраменко, Швырев), 19:16 - 0:1. Дюкарев - 13 (Болтанов, Меньщиков), 20:58 - 0:2. Башкиров - 5 (Авраменко, Швырев), 22:14 - 0:3. Коробкин - 20 (Авраменко, Швырев), 26:57 - 0:4.

Вратари: Каратаев - Лозебников.

Судья: Прокуратов.

21 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

"Алмаз" (Череповец) - "Атланты" (Мытищи) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лощенко - 25 (Калугин), 2:12 - 1:0. Миллер - 7 (бол., Голиков, Шинкаренко), 37:25 - 1:1. Кодола - 2 (Кудако, Вовченко), 50:52 - 2:1.

Вратари: Артамкин - Сидорин (59:16).

Судья: Тютнев.

21 февраля. Череповец. Ледовый дворец.

"Крылья Советов" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Садретдинов - 16 (Полуэктов, Е. Кудрявцев), 19:14 - 1:0. Иванюженков - 11 (Егоров), 22:17 - 1:1. Полуэктов - 17 (Садретдинов, Е. Кудрявцев), 47:13 - 2:1. Мешков - 9 (Крупкин, Е. Кудрявцев), 53:35 - 3:1. Кандзюба - 5 (бол., Иванюженков, Леонов), 57:12 - 3:2.

Вратари: Трещалин (18:53 - 19:14) - Доненко (56:26 - 57:12, 57:40).

Судья: Тарасов.

21 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".