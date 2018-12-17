"Крылья" обыграли "Спартак", "Авто" разгромил "Стальных лис"

"Крылья Советов" в московском дерби переиграли "Спартак" (3:0), а "Авто" в уральском противостоянии одолел "Стальных лис" (5:1).
Полностью результаты сегодняшнего игрового дня в Молодежной хоккейной лиге выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крамаренко - 4 (Линник, Карпов), 5:04 - 0:1. Лукин - 2 (бол., Абрамов), 18:04 - 1:1. Линник - 12 (бол., Бабушкин, Мисько), 44:55 - 1:2. Хаген - 7 (бол., Лукин), 47:01 - 2:2.
Победный буллит: И. Мартынов.
Вратари: Красановски - Колупаев.
Судья: Комаров.
17 декабря. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Голы: Дубин - 8 (Абдуллин, Гусев), 4:22 - 1:0. Белоцкий - 10 (бол., Дербенев, Швайковский), 25:58 - 1:1. Захаров - 17 (Еркин, Тютяев), 32:55 - 1:2. Белоцкий - 11 (Воронков), 33:40 - 1:3. Еркин - 8 (бол., Зайцев, Тютяев), 40:29 - 1:4. Петраков - 1 (Овчинников), 59:56 - 1:5.
Вратари: Кочетков - Галкин.
Судьи: Мельников, Парфенов.
17 декабря. Магнитогорск. "Арена-Металлург".
"Сарматы" (Оренбург) - "Толпар" (Уфа) - 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Голы: Колосов - 3 (бол., Севанькаев), 9:07 - 1:0. Куров - 11 (Юлбарисов), 14:21 - 2:0. Сучков - 5 (бол.), 21:44 - 2:1. Козлов - 3 (Горюхин), 22:52 - 2:2. Ткачков - 1 (Тимашев), 23:21 - 3:2. Варлов - 1 (Васильев), 38:36 - 3:3. Герасин - 4 (бол., Ипатов, Юлбарисов), 45:04 - 4:3.
Вратари: Мустафин - Грошев (Брагинский, 14:21, 50:34).
Судьи: Ханов, Черенков.
17 декабря. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Крылья Советов" (Москва) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Одиноков - 2 (Клавдиев), 2:44 - 1:0. Лебедкин - 6 (мен., Мишкин, Лялин), 41:59 - 2:0. Мишкин - 13 (бол., Лялин), 56:44 - 3:0.
Вратари: Мельников - Сковронский.
Судьи: Барулин, Ермолаев.
17 декабря. Москва. УДС "Крылья Советов".