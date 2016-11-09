"Красная Армия" забросила девять безответных шайб "Амурским тиграм"

"Красная Армия" на выезде разгромила "Амурских тигров" со счетом 9:0. Хет-триком отметился Михаил Бякин. Армейцы набрали 54 очка в 24 матчах и идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хабаровский клуб набрал 38 очков в 22 играх.

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"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Красная Армия" (Москва) – 0:9 (0:3, 0:2, 0:4)

Голы: Каштанов – 4 (Мещеряков, Попугаев), 7:53 – 0:1. Бякин – 9 (Подлубошнов, Силаев), 10:48 – 0:2. Бякин – 10 (Подлубошнов, Луговяк), 17:57 – 0:3. Силаев – 10 (Подлубошнов, Луговяк), 30:58 – 0:4. Подлубошнов – 7 (Огиенко, Силаев), 38:25 – 0:5. Подлубошнов – 8 (Огиенко, Бякин), 43:26 – 0:6. Бякин – 11 (Подлубошнов, Силаев), 48:41 – 0:7. Попугаев – 8 (Макеев), 49:45 – 0:8. Каштанов – 5 (Попугаев), 54:04 – 0:9.

Вратари: Насонов (Обновленный, 48:41, Насонов, 54:04) – Самойлов (Корепанов, 40:00).

Судья: Михаевич.

9 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".