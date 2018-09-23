"Красная Армия" забросила 8 шайб "Хейлунцзяну" и одержала седьмую победу подряд

"Красная Армия" разгромила "КРС Хейлунцзян" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Московский клуб лидирует в Западной конференции с семью победами в семи играх (шесть из них - в основное время).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Локо" (Ярославль) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Почивалов - 3, 13:04 - 0:1. Николаев - 2 (Гутик, Малышев), 16:35 - 1:1. Беляев - 1, 64:52 - 2:1.

Нереализованный буллит: Клопов (Ч), 18:44.

Вратари: Исаев - Кожокарь.

"Русские витязи" (Чехов) - "Тайфун" (Уссурийск) - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Донцов - 4 (Купцов, Гаревских), 25:45 - 0:1. Дробин - 3 (Сергиевский, Жолобов), 28:50 - 0:2. Верба - 6 (Пыленков), 37:29 - 1:2. Ракутин - 1 (Гейдаров, Сандалов), 54:02 - 1:3. Федоров - 1 (п.в., Клисунов, Ивашкин), 59:28 - 1:4.

Вратари: Чечелев (58:28 - 59:28) - Глазатов.

"Капитан" (Ступино) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Заседа - 4, 0:54 - 0:1. Залитов - 2 (мен., Бабушкин), 23:34 - 0:2. Гараев - 3 (Гордеев, Колегов), 35:52 - 1:2. Линник - 3 (Волошин, Мисько), 46:12 - 1:3. Ю. Кожухов - 3 (Алиев, И. Кожухов), 56:48 - 2:3.

Вратари: Ахметов (59:37) - Колупаев.

"Крылья Советов" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Лялин - 1, 16:55 - 1:0. Жабреев - 2 (Рогозин, Михайлов), 37:35 - 1:1. Никулин - 2 (С. Анисимов), 56:40 - 1:2. Кизиков - 1, 57:33 - 2:2. Кизиков - 2 (бол., Лялин, Никишин), 61:07 - 3:2.

Вратари: Рыбалкин - Устименко.

"Алмаз" (Череповец) - "Атланты" (Мытищи) - 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Голы: Смирнов - 2 (Царев, Гончарук), 1:59 - 0:1. Чижиков - 2 (бол., Грозов, Орлов), 9:50 - 1:1. Зарубин - 2 (бол., Замалиев, Жирнов), 11:30 - 2:1. Морулев - 1 (бол., Зарубин), 32:05 - 3:1. Гончарук - 6 (бол., Царев, Смирнов), 43:15 - 3:2. Шайхутдинов - 1, 50:47 - 4:2. Погонченков - 5 (бол., Шакиров, Христов), 56:24 - 4:3. Климов - 2 (п.в., Федоров), 58:55 - 5:3.

Вратари: Шостак - Синегубкин (Шарапов, 11:30, 58:00 - 58:55).

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Красная Армия" (Москва) - 1:8 (0:0, 1:6, 0:2)

Голы: Корбит - 3 (Голощапов), 20:32 - 0:1. Корешков - 2 (Заруба), 22:16 - 0:2. Гундырев - 1 (Булатов), 25:52 - 0:3. Соркин - 3 (Черный), 28:47 - 0:4. Казаков - 1 (бол., Абрамов), 34:25 - 1:4. Корешков - 3 (Солопанов), 34:57 - 1:5. Булатов - 1 (Сафонов), 39:29 - 1:6. Аноп - 2 (Комиссаров, Корбит), 49:35 - 1:7. Хулапов - 1 (Соркин), 50:33 - 1:8.

Вратари: О'Брайен (Ху Хаожань, 34:57) - Кожанов.