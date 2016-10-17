"Красная Армия" забросила 7 шайб "Алмазу"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Красная Армия" разгромила "Алмаз" - 7:2. В турнирной таблице Западной конференции молодежная команда ЦСКА идет на третьем месте, уступая "СКА-1946" по дополнительным показателям и отставая от "СКА-Серебряные львы" на 2 очка. Последние сегодня одолели "Ригу" - 4:3.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Моисеев - 3 (Верба), 16:08 - 0:1. Лоновенко - 6 (Прус), 28:46 - 1:1. Шевченко - 2 (бол., Дедов, Горохов), 49:22 - 1:2.

Вратари: Грошев (59:18) - Доненко.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Рига" - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Сичевс - 3 (Смирнов), 1:51 - 0:1. Мишкин - 3 (бол., Алтыбармакян), 22:44 - 1:1. Мишкин - 4 (Смирнов), 25:57 - 2:1. Куянов - 8, 34:42 - 3:1. Разгалс - 5 (бол., Галоха, Барановскис), 37:54 - 3:2. Разгалс - 6 (бол.), 56:35 - 3:3. Полодян - 10 (Куянов, Алтыбармакян), 57:32 - 4:3.

Вратари: Николаев - Наумов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Дубин - 6 (Железков), 0:20 - 1:0. Лапин - 3 (Коротков), 6:37 - 1:1. Сомсиков - 2 (Кумов, Владимиров), 13:15 - 1:2. Мишаков - 1 (бол., Швырев, Авраменко), 39:09 - 2:2. Авраменко - 5 (бол., Швырев), 48:37 - 3:2.

Вратари: Лозебников - Волохин.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Голы: Моренец - 1 (Юмангулов, Дрожжин), 10:51 - 0:1. Поляничев - 8, 13:49 - 0:2. Вл. Журавлев - 2 (Кухарев), 20:29 - 0:3. Вл. Журавлев - 3 (Сыромятников), 23:23 - 0:4. Джангазинов - 3, 28:35 - 1:4. Сыромятников - 4 (бол., Вл. Журавлев), 52:11 - 1:5. Семенов - 2 (бол., Дрожжин), 58:58 - 1:6.

Вратари: Шутов (Устинович, 23:23) - Отпущенников.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кошурников - 3 (Шафигулин, Кулиев), 9:03 - 1:0. Безруков - 7 (Шипин, Коновалов), 13:59 - 2:0. Шипин - 2 (Лавриненко, Попов), 24:43 - 3:0.

Вратари: Мыльников (24:38 - 24:43) - Минегалиев.

"Снежные барсы" (Астана) - "Ирбис" (Казань) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Полохов - 3 (Ар. Ананичев), 0:49 - 1:0. Пузатов - 1 (бол., Мужиков, Д. Марушев), 18:58 - 1:1. Д. Марушев - 5 (Ахметгалиев), 21:18 - 1:2.

Вратари: Штукерт (59:37) - Каляев (18:53 - 18:58).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Толпар" (Уфа) - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Молофеев - 5 (Кирилов , Никитин), 11:24 - 1:0. Маргамов - 1 (Залитов, Стариков), 28:22 - 1:1. Скориков - 3 (Биткин, Кузьмин), 39:45 - 1:2. Аскаров - 3 (Скориков, Ермошенко), 43:56 - 1:3. Аскаров - 4 (бол., Маргамов, Биткин), 55:12 - 1:4.

Вратари: Тяло - Циркуль.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Васильев - 7 (Назаревич), 15:38 - 0:1. Васильев - 8 (Назаревич), 24:37 - 0:2. Кузнецов - 3 (бол., Зеленков, Назаревич), 27:36 - 0:3. Меляков - 5 (бол., Комаров, Есаян), 30:12 - 1:3. Кузнецов - 4 (п.в., Васильев, Назаревич), 59:36 - 1:4.

Вратари: Суханов (Иноземцев, 27:36, 58:24 - 59:36) - Устименко.

"Алмаз" (Череповец) - "Красная Армия" (Москва) - 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Голы: Подлубошнов - 2 (бол., Силаев), 12:45 - 0:1. Н.А. Попугаев - 1 (Козырев), 28:03 - 0:2. Ковалевский - 3 (Крашенинников), 33:53 - 0:3. Филин - 1 (Крашенинников), 37:43 - 0:4. Данилов - 2 (Чекмарев, Колесников), 38:17 - 1:4. Ковалевский - 4 (бол., Силаев, Летов), 44:24 - 1:5. Каштанов - 1 (Огиенко, Н.А. Попугаев), 45:25 - 1:6. Луговяк - 2 (бол., Н.А. Попугаев, Каштанов), 51:14 - 1:7. Шляхтов - 7 (бол., Баранов, Юшкевич), 54:07 - 2:7.

Вратари: Донченко (Артамкин, 33:53) - Самойлов.

"Локо" (Ярославль) - "Крылья Советов" (Москва) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Каюмов - 6 (бол., Ковалев), 12:12 - 1:0. Громов - 1 (Романов, Иванов), 17:25 - 2:0. Фатеев - 3 (бол., Афанасьев), 23:14 - 3:0. Кудрявцев - 5, 40:46 - 4:0. Цыганов - 3 (Афанасьев), 43:32 - 5:0. Гаврилов - 2 (Афанасов, Крупкин), 58:53 - 5:1.

Вратари: Яковлев - Трещалин.

МХК МВД (Балашиха) - "Атланты" (Мытищи) - 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Голы: Торопченко - 7, 0:29 - 1:0. Ермаков - 3 (Сотский, Нарзяев), 1:32 - 1:1. Гусынин - 3 (бол., Петунин, Торопченко), 5:44 - 2:1. Озеров - 1 (Усков, Торопченко), 8:59 - 3:1. Севостьянов - 1 (бол., Петунин, Торопченко), 55:49 - 4:1. Р. Александров - 1 (Севостьянов), 59:08 - 5:1.

Вратари: Кузнецов - Сидорин (Шугаев, 8:59).