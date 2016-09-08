"Красная армия" взяла верх над "Атлантами"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Красная армия" победила "Атлантов" - 4:3. "Ирбис" обыграл "Кузнецких медведей" и возглавил таблицу "Востока", а "Сибирские снайперы" в серии буллитов взяли верх над "Ладьей".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Ирбис" (Казань) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Расулов - 2 (Баин, Самсонов), 7:38 - 0:1. Караваев - 2 (Пархоменко), 39:59 - 1:1. Богатов - 1 (бол., Хованов, Кара), 58:48 - 1:2. Расулов - 3 (п.в., Сошнин), 59:55 - 1:3.

Вратари: Катюхин (58:53 - 59:55) - Каляев.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Ладья" (Тольятти) - 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сулейманов - 2 (Усманов), 17:18 - 0:1. Поляничев - 1 (Грошев), 17:45 - 0:2. Зиновкин - 1, 22:05 - 1:2. Петров - 1 (бол., Моренец, Семенов), 33:13 - 1:3. Ткаченко - 1, 33:54 - 2:3. Коротков - 1 (бол., Фильченков, Садыков), 49:18 - 3:3.

Победный буллит: Лапин.

Вратари: Шмаков - Отпущенников.

"Красная Армия" (Москва) - "Атланты" (Мытищи) - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Н.А. Попугаев - 1 (Воронков, Каштанов), 14:20 - 1:0. Талалуев - 1, 22:02 - 1:1. Силаев - 2 (Ковалевский), 25:58 - 2:1. Н.А. Попугаев - 2 (бол., Воронков, Мирошниченко), 27:11 - 3:1. Филиппов - 1 (бол., Ермаков), 44:30 - 3:2. Правило - 1 (мен., Талалуев), 52:00 - 3:3. Мещеряков - 2 (Каштанов, Луговяк), 57:06 - 4:3.

Вратари: Самойлов (58:13 - 58:51) - Сидорин.