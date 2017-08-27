"Красная Армия" стала победителем молодежного Кубка мира

"Красная Армия" победила шведский "МоДо" со счетом 4:3 в финале молодежного Кубка мира. В составе москвичей шайбы забросили Егор Филин, Михаил Мещеряков, Даниил Лобанов и Павел Подлубошнов, который признан лучшим нападающим турнира. У шведов отметились Антон Чельстрем и Линус Петтерссон.

В матче за третье место чешский "Тршинец" одержал победу над "Снежными Барсами" (6:4) из Казахстана.