"Красная Армия" стала победителем молодежного Кубка мира

"Красная Армия" победила шведский "МоДо" со счетом 4:3 в финале молодежного Кубка мира. В составе москвичей шайбы забросили Егор Филин, Михаил Мещеряков, Даниил Лобанов и Павел Подлубошнов, который признан лучшим нападающим турнира. У шведов отметились Антон Чельстрем и Линус Петтерссон.
В матче за третье место чешский "Тршинец" одержал победу над "Снежными Барсами" (6:4) из Казахстана.
"КРАСНАЯ АРМИЯ" обладатель Кубка мира 2017!!! #JCWC2017 pic.twitter.com/BrjwxMuPht– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 27 августа 2017 г.
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