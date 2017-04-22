"Красная Армия" стала обладателем Кубка Харламова

Хоккеисты "Красной Армии" обыграли нижнекамский "Реактор" в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ – 2:1 и стали обладателями Кубка Харламова. Московская команда завоевывает этот трофей во второй раз в своей истории.
МХЛ
Кубок Харламова
Финал
"Красная Армия" (Москва) – "Реактор" (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Подлубошнов – 4 (Попугаев), 14:46 – 1:0. Набиуллин – 7 (Бикмуллин), 44:10 – 1:1. Силаев – 5 (Мясищев, Карнаухов), 55:04 – 2:1.
Нереализованный буллит: Силаев (23:58, Красная Армия).
Вратари: Самойлов – Голованов.
Судьи: Бирин, Юдаков.
22 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 4-0
Джон....Сильвер
Вот только на международной арене эта молодежь перестала нас радовать.
19:52
Dorognik.
Молодцы! В финале вообще без вариантов.
19:45
diskmen
Молодцы парни . Хоть вы победили . Хорошая молодёжь растёт у ЦСКА.
19:42