"Красная Армия" стала обладателем Кубка Харламова

Хоккеисты "Красной Армии" обыграли нижнекамский "Реактор" в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ – 2:1 и стали обладателями Кубка Харламова. Московская команда завоевывает этот трофей во второй раз в своей истории.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

"Красная Армия" (Москва) – "Реактор" (Нижнекамск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Подлубошнов – 4 (Попугаев), 14:46 – 1:0. Набиуллин – 7 (Бикмуллин), 44:10 – 1:1. Силаев – 5 (Мясищев, Карнаухов), 55:04 – 2:1.

Нереализованный буллит: Силаев (23:58, Красная Армия).

Вратари: Самойлов – Голованов.

Судьи: Бирин, Юдаков.

22 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 4-0