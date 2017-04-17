"Красная Армия" с победы начала финал МХЛ

"Реактор" на своем льду уступил "Красной Армии" (4:7) в первом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Нападающий гостей Данила Квартальнов отметился четырьмя результативными передачами. Следующий поединок между этими командами состоится завтра, 18 апреля.

МХЛ

Финал

Первый матч

"Реактор" (Нижнекамск) – "Красная Армия" (Москва) – 4:7 (1:1, 2:3, 1:3)

Голы: Макеев – 3 (Квартальнов), 13:48 – 0:1. Бикмуллин – 8 (бол., Хайруллин), 18:42 – 1:1. Тимиров – 2, 22:57 – 2:1. Мещеряков – 3 (Козырев, Филин), 33:55 – 2:2. Кошелев – 6 (Чмыхов, Квартальнов), 34:40 – 2:3. Воеводин – 4 (Бикмуллин), 34:51 – 3:3. Мясищев – 1 (Подлубошнов, Силаев), 39:36 – 3:4. Кошелев – 7 (Квартальнов), 40:22 – 3:5. Кузьменко – 8 (Кошелев, Квартальнов), 42:28 – 3:6. Тимиров – 3, 49:20 – 4:6. Кошелев – 8 (Макеев), 56:58 – 4:7.

Вратари: Голованов (Енюшин, 40:00) – Самойлов.

Судьи: Беляев, Парфенов.

17 апреля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".