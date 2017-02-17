"Красная армия" разгромила "Тайфун", "Рига" обыграла "Чайку"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Красная армия" забросила в ворота "Тайфуна" семь безответных шайб, "Мамонты Югры" разгромили "Сарматы", а "Рига", идущая на последнем месте Западной конференции, крупно обыграла "Чайку".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)

Голы: Коробкин – 18 (Швырев, Еремин), 1:10 – 0:1. П. Ушаков – 2 (бол., Лешков, Филиппов), 16:55 – 1:1. Волков – 7 (бол., П. Ушаков, Тимофеев), 18:55 – 2:1. Коробкин – 19 (Авраменко, Швырев), 19:49 – 2:2. Пленкин – 13 (Кирилов ), 39:32 – 3:2. Меньщиков – 18 (Дубин, Игошев), 43:31 – 3:3. Икамацких – 5 (бол., Швырев, Авраменко), 50:20 – 3:4. Пленкин – 14 (Пылаев, Арзамасцев), 56:27 – 4:4. Швырев – 18 (Икамацких), 58:31 – 4:5.

Вратари: Марчук – Кочетков.

Судья: Мелихов.

17 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

"Авто" (Екатеринбург) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 7:3 (0:1, 5:1, 2:1)

Голы: Лучников – 2 (Вакуленко), 1:58 – 0:1. Голещихин – 28 (Щемеров), 20:24 – 1:1. Голещихин – 29 (Глебов, Никулин), 23:11 – 2:1. Дербенев – 11 (Дубовик, Валитов), 25:41 – 3:1. Гусейнов – 5 (бол., Хасенов), 30:37 – 3:2. Голещихин – 30 (Рассейкин, Воронков), 30:50 – 4:2. Рассейкин – 11 (Воронков, Голещихин), 32:16 – 5:2. Левашов – 5, 48:40 – 6:2. Рассейкин – 12 (Щемеров, Голещихин), 49:14 – 7:2. Пархоменко – 16 (бол., Кокшаров, Щекин), 53:07 – 7:3.

Вратари: Гросс (Лавриненко, 49:14) – Шутов.

Судья: Фатихов.

17 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Толпар" (Уфа) – "Снежные барсы" (Астана) – 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Голы: Аскаров – 15 (бол., Ахияров, Биткин), 11:40 – 1:0. Ахметов – 4, 15:40 – 1:1. Маргамов – 11 (Кузьмин), 17:33 – 2:1. Мелихов – 15 (Ал. Ананичев, Ар. Ананичев), 19:21 – 2:2. Ар. Ананичев – 18 (Мелихов, Лобанов), 21:13 – 2:3. Аскаров – 16 (Гайсин), 34:27 – 3:3. Аскаров – 17 (Ахияров), 37:54 – 4:3. Сейтанов – 3, 39:08 – 4:4. Гайсин – 14 (Миргалиев, Цулыгин), 47:26 – 5:4. Скориков – 12 (Маргамов), 49:25 – 6:4.

Вратари: Булыгин (Кожуховский, 11:40, Булыгин, 11:50) – Каратаев.

Судья: Тренкачев.

17 февраля. Уфа. Дворец спорта.

"Красная Армия" (Москва) – "Тайфун" (Уссурийск) – 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Голы: Попугаев – 20 (бол., Мещеряков, Макеев), 18:34 – 1:0. Бякин – 19 (Огиенко, Филин), 19:24 – 2:0. Бякин – 20, 29:37 – 3:0. Попугаев – 21 (Шепельков, Каштанов), 46:40 – 4:0. Крашенинников – 6 (Слесарев, Котков), 50:10 – 5:0. Луговяк – 6 (Силаев, Филин), 51:33 – 6:0. Макеев – 3 (бол., Попугаев), 56:37 – 7:0.

Вратари: Самойлов – Грошев.

Судья: Комаров.

17 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

МХК "Спартак" (Москва) – МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Авксентьев – 9 (бол., Шустров, Сходцев), 23:40 – 1:0. Михайлов – 10 (Шурыгин, Дыняк), 41:52 – 1:1. Жабреев – 5 (Орлов, Дыняк), 56:26 – 1:2.

Вратари: Сковронский (59:05) – Устименко.

Судьи: Мочалов, Солнцев.

17 февраля. Москва. ЛД "Сокольники".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Сарматы" (Оренбург) – 7:2 (4:1, 2:0, 1:1)

Голы: Гильманов – 12 (Шэн, Марченко), 0:21 – 1:0. Яремчук – 14 (К. Попов, Гильманов), 6:15 – 2:0. Сгибнев – 4, 8:47 – 2:1. Марченко – 9 (Гапонов), 10:29 – 3:1. Еркин – 11 (Кожевников), 11:33 – 4:1. Ал. Беляев – 4 (Еркин), 23:54 – 5:1. Чусовитин – 5 (Ваулин, Латышевич), 38:56 – 6:1. Новоселов – 13 (бол., Факиров, Борисов), 48:22 – 6:2. Гильманов – 13 (бол., Гапонов, Шэн), 48:51 – 7:2.

Вратари: Нечистовский – Сергеев (Кудашев, 10:29).

Судья: Бирин.

17 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Русские витязи" (Чехов) – "Атланты" (Мытищи) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Ермаков – 9, 14:06 – 0:1. Кожемякин – 6 (бол., Моисеев, Иванюженков), 17:31 – 1:1. Верба – 13 (Шевченко), 21:33 – 2:1. Горохов – 17 (Джиошвили, Шевченко), 44:30 – 3:1. Овсянников – 1 (Бедняков, Талалуев), 55:00 – 3:2.

Вратари: Доненко – Шугаев (59:51).

Судья: Бакин.

17 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

ХК "Рига" – "Чайка" (Нижний Новгород) – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лейниекс – 2 (Барановскис), 6:06 – 1:0. Смолин – 1, 6:39 – 1:1. Разгалс – 20 (бол., Гегерис), 14:40 – 2:1. Д. Берзиньш – 6 (Попов, Круминьш), 16:24 – 3:1. Разгалс – 21 (Панкевич), 19:27 – 4:1. Д. Берзиньш – 7 (Круминьш, Висоцкис), 42:03 – 5:1.

Вратари: Григалс – Суханов (Иноземцев, 16:24, Суханов, 42:03).

Судья: Нестеров.

17 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.