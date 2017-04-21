"Красная Армия" разгромила "Реактор" в третьем матче финала МХЛ

"Красная Армия" уверенно обыграла "Реактор" (7:2) в третьем матче финальной серии МХЛ. В составе победителей дублями отметились Егор Филин и Семен Кошелев, по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Иван Силаев и Павел Карнаухов. У нижнекамского клуба по голу на свой счет записали Тимур Шарифьянов и Павел Порядин.

Таким образом, московский клуб повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч команды проведут 22 апреля в Москве.

МХЛ

Финал

"Красная Армия" (Москва) – "Реактор" (Нижнекамск) – 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

Голы: Филин – 2 (Кошелев, Козырев), 2:07 – 1:0. Кузьменко – 11 (Макеев), 2:17 – 2:0. Филин – 3 (Карнаухов, Бякин), 12:17 – 3:0. Силаев – 4, 28:34 – 4:0. Набиуллин – 6 (Порядин, Хайруллин), 39:15 – 4:1. Кошелев – 10 (бол., Квартальнов, Кузьменко), 40:31 – 5:1. Порядин – 8 (Тимиров, Корчемкин), 47:00 – 5:2. Кошелев – 11 (бол., Макеев, Кузьменко), 51:24 – 6:2. Карнаухов – 5 (мен.), 57:05 – 7:2.

Вратари: Самойлов – Енюшин (Голованов, 2:17).

Судьи: Морозов, Овчинников.

21 апреля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.