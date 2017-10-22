"Красная Армия" проиграла "Спартаку", "Рига" по буллитам одолела "СКА-Серебряные львы"

"Спартак" на выезде обыграл "Красную Армию" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Амурские тигры" обыграли "Атлантов", "Тайфун" уступил "Чайке", "Рига" по буллитам переиграла "СКА-Серебряные львы", а "Локо" разгромил "Куньлунь Юниор".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Атланты" (Мытищи) - 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы: Колегов - 1 (Ващук, Правило), 0:48 - 0:1. Силантьев - 1 (Зимин), 5:13 - 0:2. Гопиенко - 3 (Волошин, Лушников), 20:54 - 1:2. Мартынов - 2 (Шунькин, Беляков), 31:07 - 2:2. Линник - 3 (Бабушкин, Богданов), 42:19 - 3:2. Захаров - 3 (Силантьев, Правило), 53:39 - 3:3. Заседа - 4 (Волошин, Лушников), 58:19 - 4:3.
Вратари: Киселев - Калинин.
Судья: Матюша.
Хабаровск. "Платинум Арена".
"Тайфун" (Уссурийск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Томилов - 2 (Шабловский, Политов), 52:47 - 0:1. Коротин - 6 (Жилов, Рунов), 59:32 - 0:2.
Вратари: Булыгин (59:02 - 59:32) - Иноземцев.
Судьи: Меньших, Хуторов.
Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.
"ХК Рига" (Рига) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хомяков - 5 (бол., Мисюс), 17:08 - 1:0. Мишкин - 7 (мен., Зубковский), 30:41 - 1:1.
Победный буллит: Гегерис.
Вратари: Ворис - Иванов (Николаев, 65:00).
Судья: Потапов.
Пиньки. Инбокс-Холл.
"Локо" (Ярославль) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Беляев - 3 (бол., Цыганов), 10:42 - 1:0. Денисенко - 2 (Цыганов), 36:04 - 2:0. Яковенко - 2, 43:57 - 3:0. Павликов - 2 (Беляев), 58:48 - 4:0.
Вратари: Исаев - Мельдер.
Судьи: Десятов, Иванов.
Ярославль. СК ХК "Локомотив".
"МХК Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мошкин - 1 (Кацевич), 5:15 - 1:0. Горчилин - 8 (Каптелин, Михасенок), 22:34 - 1:1. Панкратов - 7, 32:04 - 2:1. Никоноров - 2 (Егоров), 43:18 - 3:1.
Вратари: Куликов - Кадочников.
Судьи: Мисюрь, Раминг.
Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".
"Капитан" (Ступино) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)
Голы: Ефимов - 1 (Васильев), 1:39 - 0:1. Курбатов - 9 (Петьков), 11:03 - 0:2. Жилин - 7 (Казаков), 12:59 - 1:2. Цицюра - 3 (Овечкин, Николаев), 14:54 - 1:3. Русаков - 1 (Старков, Куруськин), 20:47 - 2:3. Овечкин - 1 (бол., Арефьев, Цицюра), 24:55 - 2:4. Дорофеев - 2 (бол., Улогов), 41:02 - 3:4. Калабушкин - 4 (Шабаров), 44:43 - 3:5. Царюк - 10 (бол., Милехин, Шабаров), 56:54 - 3:6. Петьков - 10 (Курбатов, Басистый), 59:30 - 3:7.
Вратари: Ахметов (Кочетков, 20:00) - Волков.
Судьи: Заболотнев, Светилов.
Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.
"Русские витязи" (Чехов) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Голы: Дыняк - 13 (Баранов, Михайлов), 0:29 - 0:1. Назаревич - 10 (Е. Анисимов), 8:04 - 0:2. Ануфриев - 2 (Клисунов), 10:39 - 1:2. Кожемякин - 2 (Ромаев), 14:59 - 2:2. Чернов - 8 (Жиляков, Михайлов), 25:36 - 2:3. Васильев - 7 (Жабреев), 26:17 - 2:4. Назаревич - 11 (Ельшанский, Кудрявцев), 50:07 - 2:5. Гончаров - 4 (бол., Кожемякин, Пыленков), 55:22 - 3:5.
Нереализованный буллит: Ануфриев (56:22, Русские витязи).
Вратари: Дорожко - Устименко.
Судьи: Назаров, Тихомиров.
Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"Красная Армия" (Москва) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Голы: Жолобов - 4 (Булимов), 8:33 - 0:1. Первов - 3 (бол., Жолобов, Булимов), 16:29 - 0:2. Кузьменко - 2 (Ревацкий), 25:21 - 0:3. Мещеряков - 4 (бол., Исхаков, Лобанов), 26:50 - 1:3. Волков - 1 (бол., Шалагин), 34:00 - 1:4. Комиссаров - 4 (бол., Ртищев, Исхаков), 36:59 - 2:4. Мокрицын - 6 (Демин, Летов), 38:17 - 3:4.
Вратари: Трифонов (59:47) - Сковронский.
Судьи: Комаров, Самарин.
Москва. Ледовый дворец ЦСКА.