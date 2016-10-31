"Красная Армия" проиграла "СКА-1946", но сохранила лидерство на "Западе"

"Красная Армия" проиграла "СКА-1946" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата МХЛ. Столичные армейцы сохранили лидерство в турнирной таблице Западной конференции, но питерский клуб сократил отставание от них до одного очка. Молодежка "Спартака" обыграла "Чайку" - 5:1 - и отстает от "Красной Армии" на 3 очка.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Голещихин - 14 (бол., Митякин), 32:02 - 1:0. Лобанов - 2 (Мухамедзянов, Стрижов), 44:53 - 1:1. Ивашов - 10 (Шишков, Обидин), 60:16 - 2:1.

Вратари: Гросс - Сергеев.

"Толпар" (Уфа) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Янчевский - 4 (бол.), 14:45 - 0:1. Ренев - 3 (Маргамов), 29:39 - 1:1. Ершов - 1 (Маргамов), 32:51 - 2:1. Башкиров - 2 (Коновальчук), 43:55 - 2:2. Меньщиков - 9 (Мишаков, Коновальчук), 53:09 - 2:3.

Вратари: Булыгин - Лозебников.

"Ирбис" (Казань) - "Белые медведи" (Челябинск) - 3:4 (3:0, 0:3, 0:1)

Голы: Сошнин - 5 (бол., Ахметгалиев, Самсонов), 6:23 - 1:0. Кондратьев - 1 (Малухин), 11:16 - 2:0. Малухин - 4 (Кондратьев, Коротин), 13:58 - 3:0. Шепелев - 4 (бол., Костарев, Безруков), 23:23 - 3:1. Кравцов - 5 (Подкорытов, Лавриненко), 25:49 - 3:2. Кобяков - 3 (Шушарин), 36:43 - 3:3. Кравцов - 6 (Лавриненко), 47:28 - 3:4.

Вратари: Сидоров (59:19 - 59:30) - Мыльников.

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Огиенко - 6 (Бякин, Силаев), 14:44 - 1:0. Мясищев - 1 (Крашенинников), 30:56 - 2:0. А. Волков - 6 (Милехин), 32:47 - 2:1. Петьков - 4, 34:12 - 2:2.

Победный буллит: Кукштель.

Вратари: Корепанов - Мельничук.

МХК "Спартак" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Клопов - 8 (Есаян), 13:35 - 0:1. Сходцев - 1 (Лапшов), 15:52 - 1:1. Шустров - 5 (Сходцев, Пушкарев), 25:50 - 2:1. Платонов - 6 (Ревацкий), 28:40 - 3:1. Лапшов - 2 (Шустров), 34:55 - 4:1. Пушкарев - 5 (бол., Леванов, Тришин), 55:53 - 5:1.

Вратари: Сковронский - Суханов (Иноземцев, 28:40).

"Ладья" (Тольятти) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Яценко - 2 (бол., А. Манукян), 7:32 - 0:1. Сыромятников - 6 (бол., Калинин, Поляничев), 34:41 - 1:1. Фролов - 1 (Семенов), 56:40 - 2:1. Ковалев - 19 (Самохвалов, А. Манукян), 58:34 - 2:2.

Победный буллит: Мельников.

Вратари: Отпущенников - Утюгов (57:52 - 58:34Лобачев, 65:00).

"Русские витязи" (Чехов) - МХК МВД (Балашиха) - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Шевченко - 5 (мен., Джиошвили), 0:26 - 1:0. Севостьянов - 2 (Муранов), 17:47 - 1:1. Панкратов - 3 (Гусынин, Усков), 23:08 - 1:2. Иванюженков - 3 (бол.), 46:17 - 2:2. Горохов - 4 (Джиошвили), 53:07 - 3:2.

Вратари: Дорожко - Райко (Корняков, 59:23, 59:30).

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 4:5 (2:1, 2:1, 0:3)

Голы: Остроухов - 2 (бол., Борунов, Афанасов), 2:02 - 1:0. Гаврилов - 3 (Крупкин, Садретдинов), 3:17 - 2:0. Ибрагимов - 1 (Мисников, Куянов), 5:58 - 2:1. Шаповалов - 2 (бол., Алтыбармакян, Зубковский), 26:37 - 2:2. Садретдинов - 8 (Показанников, Крупкин), 30:33 - 3:2. Афанасов - 1 (Баландин), 31:59 - 4:2. Куянов - 9 (Смирнов), 44:07 - 4:3. Шкоденко - 1 (Ромащенко, Сорокин), 56:08 - 4:4. Алтыбармакян - 14 (Куянов, Мисников), 58:52 - 4:5.

Вратари: Кудрявцев - Иванов.