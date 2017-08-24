"Красная Армия" победила "Йокерит" в четвертьфинале Кубка мира среди молодежных клубных команд со счетом 6:2.

На шайбы Роберта Аррака и Вилле-Валттери Мустонена в составе финского клуба москвичи ответили голами Павла Подлубошнова, Михаила Мещерякова, Никиты Макеева, Даниила Лобанова.

В другом четвертьфинальном матче "Тршинец" по буллитам победил "Давос" - 6:5 Б.

Чешский клуб теперь сыграет с "Красной Армией" в полуфинале.