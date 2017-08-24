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16:15 | Хоккей — МХЛ

"Красная Армия" победила "Йокерит" в четвертьфинале Кубка мира

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"Красная Армия" победила "Йокерит" в четвертьфинале Кубка мира среди молодежных клубных команд со счетом 6:2.

На шайбы Роберта Аррака и Вилле-Валттери Мустонена в составе финского клуба москвичи ответили голами Павла Подлубошнова, Михаила Мещерякова, Никиты Макеева, Даниила Лобанова.

В другом четвертьфинальном матче "Тршинец" по буллитам победил "Давос" - 6:5 Б.

Чешский клуб теперь сыграет с "Красной Армией" в полуфинале.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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foreverCSKAforever

Молодцы, армейцы!!! А СКА-Серебряные Бакланы сразу в финал вышли?

16:50

bond1951

ВОТ это ПАЦАНЫ ГОРЖУСЬ.............удачи и здоровья ..................

16:38