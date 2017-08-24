"Красная Армия" победила "Йокерит" в четвертьфинале Кубка мира среди молодежных клубных команд со счетом 6:2.
На шайбы Роберта Аррака и Вилле-Валттери Мустонена в составе финского клуба москвичи ответили голами Павла Подлубошнова, Михаила Мещерякова, Никиты Макеева, Даниила Лобанова.
В другом четвертьфинальном матче "Тршинец" по буллитам победил "Давос" - 6:5 Б.
Чешский клуб теперь сыграет с "Красной Армией" в полуфинале.
Первую путевку в финал Кубка мира разыграют "Красная Армия" и "Тршинец" @hccska @HC_Ocelari #JCWC2017 pic.twitter.com/HhkIAi4kef– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 24 августа 2017 г.
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foreverCSKAforever
Молодцы, армейцы!!! А СКА-Серебряные Бакланы сразу в финал вышли?
16:50
bond1951
ВОТ это ПАЦАНЫ ГОРЖУСЬ.............удачи и здоровья ..................
16:38