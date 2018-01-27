"Красная Армия" победила московское "Динамо"

"Красная Армия" обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Платонов - 12, 11:07 - 0:1. Олейников - 3 (буллит), 15:12 - 0:2. Коньков - 1 (Аксененко, Юров), 17:33 - 1:2. Рожков - 14 (бол., Башкиров, Коробкин), 20:24 - 1:3. Коробкин - 19 (Швырев), 56:52 - 1:4. Дорофеев - 18 (Герасимов), 59:39 - 1:5.
Вратари: Шмаков - Камышников.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Сарматы" (Оренбург) - 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Голы: Колмагоров - 3 (Богуш), 6:16 - 0:1. Лудцев - 14 (мен., Шевченко), 19:14 - 1:1. Рубан - 29 (Уткин), 21:14 - 2:1. Ларин - 3, 27:55 - 3:1. Рубан - 30 (Левашов, Сизиков), 35:00 - 4:1. Левашов - 14 (мен., Жданов, Рубан), 43:34 - 5:1. Шевченко - 8 (Лудцев), 46:29 - 6:1. Караваев - 5 (Шевченко), 53:11 - 7:1.
Вратари: Катюхин - Шарыгин (Мельников, 27:55).
"Авто" (Екатеринбург) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Грымзин - 25 (Гайдеик), 14:23 - 0:1. Павленко - 14 (Белоцкий), 14:45 - 1:1. Голещихин - 10 (Обидин, Рассейкин), 33:59 - 2:1. Руденко - 10 (бол., Юшкевич, Дроздецких), 36:08 - 2:2. Рассейкин - 8 (мен., Обидин), 45:03 - 3:2. Грымзин - 26 (К. Беляев, Шэн), 52:33 - 3:3.
Победный буллит: Еркин.
Вратари: Гросс - Кузмаул (53:29 - 52:33).
"Толпар" (Уфа) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Синявский - 14 (Сытый), 10:14 - 1:0. Абдеев - 12 (Бобылев, Миргалиев), 19:40 - 2:0. Сытый - 8 (Афанасьев, Ахияров), 24:43 - 3:0. Бобылев - 1 (Миргалиев), 44:08 - 4:0. Ренев - 4 (бол., Оськин, Скориков), 58:13 - 5:0.
Вратари: Тарасов - Дремин (Марчук, 24:46).
"Реактор" (Нижнекамск) - "Омские ястребы" (Омск) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ширгазиев - 4, 12:46 - 0:1. Асташевский - 11 (Мельников), 52:11 - 0:2.
Вратари: Коротаев (59:06) - Лобачев.
"Спутник" (Альметьевск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Безруков - 1, 19:59 - 0:1. Волобуев - 3 (Складчиков, Безруков), 30:01 - 0:2. Попов - 18 (Шабанов, Степанов), 55:29 - 0:3. Шадрин - 17 (Кобяков), 56:47 - 0:4. Попов - 19 (бол., Шурыгин, Шабанов), 59:46 - 0:5.
Вратари: Артемьев - Подскребалин.
"Динамо" (Москва) - "Красная Армия" (Москва) - 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)
Голы: Филин - 15, 22:47 - 0:1. Мещеряков - 6 (Подлубошнов, Бякин), 31:20 - 0:2. Петунин - 1 (бол., Панкратов), 39:51 - 1:2. Быков - 3 (Лобанов, Филин), 46:29 - 1:3. Зайцев - 5 (бол., Панкратов), 55:40 - 2:3. Н.О. Попугаев - 8 (Крашенинников), 56:18 - 2:4. Панкратов - 15 (Петунин, Зайцев), 57:43 - 3:4.
Вратари: Кузнецов (Райко, 57:43, 58:01) - Корепанов.
"Ирбис" (Казань) - "Снежные барсы" (Астана) - 6:5 (1:2, 3:3, 2:0)
Голы: Балдин - 12, 4:30 - 0:1. Мухаметов - 8 (Муратов), 4:58 - 0:2. Валеев - 12 (бол., Ахметвалиев), 10:52 - 1:2. Гатиятов - 12 (Мельников, Сергеев), 21:54 - 1:3. Ярошенко - 6 (Балдин), 27:31 - 1:4. Вильданов - 8 (Купчихин), 31:23 - 2:4. Мухаметов - 9, 32:08 - 2:5. Пьянов - 7 (Вильданов), 34:13 - 3:5. Валеев - 13 (Мужиков, Ахметвалиев), 39:51 - 4:5. Ситдиков - 3 (бол., Баин), 42:53 - 5:5. Тумченко - 7 (Муртазин), 48:19 - 6:5.
Вратари: Минегалиев (Акмурзин, 34:13) - Каратаев (57:54).
"Ладья" (Тольятти) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Третьяковский - 2 (бол., Ал. Соловьев, Хрипков), 3:57 - 0:1. Кухарев - 6, 54:00 - 1:1. Переляев - 7 (бол., Бабенко , Вл. Журавлев), 63:02 - 2:1.
Вратари: Исаев - Шутов.