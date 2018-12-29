"Красная Армия" победила "Хейлунцзян", МХК "Спартак" обыграл "СКА-1946"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Капитан" (Ступино) - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Понкратов - 10 (Гараев, Меркулов), 15:16 - 0:1. Поносов - 1 (Мальцев, Лапшин), 59:09 - 1:1. Жилин - 11 (Мальцев, Нарзяев), 60:19 - 1:2.

Вратари: Веремчук (58:26 - 59:09) - Михайлов.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сарматы" (Оренбург) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Уколов - 12 (Молофеев, Юлбарисов), 8:56 - 0:1. Уколов - 13 (Молофеев), 11:53 - 0:2.

Вратари: Ступин - Масленников.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Кулиев - 11 (Попов, Кобяков), 32:13 - 1:0. Лукин - 6 (Рачинский), 35:03 - 2:0. Вдовин - 2 (Лукин, Несветаев), 48:03 - 3:0. Галимзянов - 7, 54:37 - 3:1. Кулиев - 12 (Мансуров, Кирпичников), 57:53 - 4:1.

Вратари: Селиверстов - Минегалиев (Насыров, 40:00).

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Замбахидзе - 5 (бол., Исмагилов, Гончаров), 8:49 - 0:1. Попугаев - 5 (Беляков, Тюрин), 39:29 - 1:1. Мисько - 6 (бол., Карпов, Крамаренко), 44:56 - 2:1. Бабушкин - 13 (Мисько), 46:22 - 3:1.

Вратари: Колупаев - Чечелев (59:33).

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - МХК "Спартак" (Москва) - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Лысенков - Сковронский.

"Ирбис" (Казань) - "Ладья" (Тольятти) - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Ахметвалиев - 5 (Дегтярев, И. Шабанов), 15:22 - 1:0. Гришаков - 15 (Костенко, Грошев), 20:52 - 1:1. Муравьев - 3 (Ляхов), 21:57 - 2:1. Дегтярев - 2 (Ахметвалиев), 22:19 - 3:1. М. Быков - 7, 26:54 - 4:1. Кротов - 5 (бол., Николенко), 41:16 - 4:2. М. Быков - 8 (Воронков), 44:40 - 5:2.

Вратари: Ахтямов - Банников.

"Омские ястребы" (Омск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Голы: Заседа - 10 (Казаков, Асташевский), 7:01 - 1:0. Денисевич - 1 (Асташевский, Заседа), 9:35 - 2:0. Заседа - 11 (Яневский), 17:01 - 3:0. Волошин - 10 (Спиценко, А. Сердюк), 25:48 - 4:0. Хисамутдинов - 20 (Полькин), 40:29 - 4:1. Хайруллов - 2 (бол., Грошев, Михайлов), 50:02 - 4:2. Дмитричев - 6 (Денисевич, Заседа), 52:13 - 5:2.

Вратари: Дубровский - Озолин (Евпак, 20:00, 58:44).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Дубин - 9 (бол., Пятин, Янчевский), 16:44 - 0:1. Дубин - 10 (Пятин, Абдуллин), 19:35 - 0:2. Янчевский - 2 (Дубин), 48:10 - 0:3. Шешин - 12 (Бабинцев), 48:20 - 0:4.

Вратари: Дремин (Гущин, 48:20) - Щетилин.

"Красная Армия" (Москва) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Климов - 22 (Аноп, Комаров), 11:38 - 1:0. Хулапов - 5 (Соркин, Каницкий), 13:22 - 2:0. Хулапов - 6 (бол., Соркин, Солопанов), 37:04 - 3:0. Климов - 23 (Аноп, Мещеряков), 44:55 - 4:0. Абрамов - 8 (Сарапульцев), 45:40 - 4:1. Макеев - 4 (Соркин, Каницкий), 58:36 - 5:1.

Вратари: Скотников - Красановски.

