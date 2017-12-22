"Красная Армия" одержала победу над СКА-1946, "Капитан" проиграл "Чайке"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Красная Армия" одержала победу над СКА-1946 – 3:1.

В других встречах "Амурские тигры" обыграли "СКА-Серебряные львы" (4:1), "Тайфун" уступил "Куньлунь Юниор" (2:3), "Снежные барсы" в овертайме проиграли "Омским ястребам" (4:5), "Сибирские снайперы" выиграли у "Авто" (4:1), "Белые медведи" переиграли "Алтай" (6:3), "Атланты" одержали победу над "Мытищами" (2:0), МХК "Динамо" из Москвы уступило одноименному клубу из Санкт-Петербурга (0:2), "Капитан" проиграл "Чайке" (1:6).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Красная Армия" (Москва) – СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Ртищев – 8 (Соркин), 7:09 – 1:0. Икамацких – 1 (Шепельков), 11:30 – 2:0. Долгопятов – 12 (Комиссаров), 16:01 – 3:0. Милехин – 9 (Жигалов, Шабаров), 16:11 – 3:1.

Вратари: Самойлов – Лысенков (59:35).

Судьи: Самарин, Юдаков.

22 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кармашков – 3 (Заседа, Волошин), 17:12 – 1:0. Богданов – 3, 28:02 – 2:0. Лушников – 8 (Заседа), 44:22 – 3:0. Волошин – 17 (Заседа, Недилько), 46:16 – 4:0. Куянов – 8 (Зубковский, Тюнеев), 59:23 – 4:1.

Вратари: Киселев – Николаев (Дмитриев, 46:16).

Судья: Шерер.

22 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "Куньлунь Юниор" (Пекин) – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Крутий – 29 (Жохов, Забабурин), 0:19 – 0:1. Р. Тимофеев – 10 (Александров), 21:10 – 1:1. Стрижов – 10 (Забабурин, Крутий), 26:52 – 1:2. Садыков – 4 (Зайцев, Ткачков), 28:12 – 2:2. Жохов – 1 (Крутий, Забабурин), 35:39 – 2:3.

Вратари: Булыгин (59:56) – Мельдер.

Судья: Светилов.

22 декабря. Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.

"Омские ястребы" – "Снежные барсы" (Астана) – 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Шапорев – 2 (Орлов, Лобанов), 6:03 – 1:0. Танимов – 1 (бол., Балдин, Мелихов), 14:27 – 1:1. Зубов – 8, 21:29 – 2:1. Гатиятов – 10 (Мельников), 22:42 – 2:2. Мельников – 12 (бол., Гатиятов, Сергеев), 38:06 – 2:3. Сергеев – 12 (Мельников), 50:58 – 2:4. Зубов – 9 (Спиценко, Р. Баданин), 55:25 – 3:4. И. Баданин – 1 (бол., Шутов, Зубов), 59:47 – 4:4. Асташевский – 7 (Зубов), 64:42 – 5:4.

Вратари: Лобачев (58:53 – 59:47) – Каратаев.

Судьи: Новиков, Фатихов.

22 декабря. Омск. "Арена Омск".

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Авто" (Екатеринбург) – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Голещихин – 6 (Дербенев, Воронков), 12:44 – 0:1. Шашков – 22 (бол., Челбаев), 14:46 – 1:1. Лапин – 21 (Шашков, Сухов), 21:07 – 2:1. Артемов – 1 (Новопашин, Кононов), 34:02 – 3:1. Новопашин – 1 (мен., Шашков), 37:29 – 4:1.

Вратари: Шмаков – Галкин (Романов, 37:29).

Судьи: Косарезов, Матюша.

22 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Белые медведи" (Челябинск) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Мякишев – 2 (бол., Ширяев, Лапшин), 11:38 – 1:0. Волобуев – 2 (Шадрин, Мансуров), 12:36 – 2:0. Гусейнов – 2 (Бекетаев, Назаренко), 12:57 – 2:1. Шабанов – 4, 27:15 – 3:1. Писмаркин – 8 (Назаренко), 40:31 – 3:2. Степанов – 8, 44:44 – 4:2. Бекетаев – 2, 48:06 – 4:3. Шабанов – 5, 48:23 – 5:3. Костарев – 6 (Лапшин), 55:51 – 6:3.

Вратари: Мустафин – Шутов.

Судья: Назаров.

22 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Русские витязи" (Чехов) – "Атланты" (Мытищи) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Клепко – 5 (Правило, Дудкин), 32:05 – 0:1. Дудкин – 5 (п.в.), 59:29 – 0:2.

Вратари: Дорожко (58:38) – Шугаев.

Судья: Меньших.

22 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"Ладья" (Тольятти) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кизимов – 4 (бол., Цыбин, Башлаев), 3:47 – 1:0. Воробьев – 10 (П. Ушаков), 19:29 – 1:1. Алексеев – 8 (мен.), 24:49 – 2:1. Цибин – 3 (бол., Пленкин), 36:11 – 2:2. Бабенко – 2 (Алексеев), 41:17 – 3:2. Леваков – 7 (Брютов), 42:41 – 3:3. Арзамасцев – 8 (Брютов), 62:12 – 3:4.

Вратари: Исаев (Никоноров, 0:40) – Марчук.

Судья: Милованов.

22 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

МХК "Динамо" (Москва) – МХК" Динамо" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Михайлов – 9 (Чернов, Дыняк), 34:47 – 0:1. Васин – 7 (Михайлов), 39:59 – 0:2.

Вратари: Кузнецов (59:10) – Устименко.

Судьи: Беляев, Овчинников.

22 декабря. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".

"Капитан" (Ступино) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Голы: Шепелев – 3 (Коломаров, Клопов), 0:43 – 0:1. Панчук – 3, 14:27 – 0:2. Жилин – 12 (Пяткин), 16:36 – 1:2. Томилов – 8 (бол., Платонов, Козлов), 31:49 – 1:3. Шепелев – 4 (Панчук, Клопов), 46:54 – 1:4. Рунов – 9 (Матянин, Жилов), 47:41 – 1:5. Жданов – 1 (бол., Коломаров, Козлов), 54:08 – 1:6.

Вратари: Кочетков – Иноземцев.

Судья: Нестеров.

22 декабря. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.

Турнирная таблица – здесь