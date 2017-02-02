"Красная Армия" обыграла "СКА-1946" и вышла в лидеры

"Красная Армия" обыграла на выезде "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 3:1. Эта победа позволила столичной команде выйти в лидеры Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Ладья" (Тольятти) - 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)

Голы: Юмангулов - 10 (бол., Поляничев, Валиуллов), 3:30 - 0:1. Грошев - 8 (Калинин), 3:57 - 0:2. Ковалев - 39 (А. Манукян, Третьяков), 19:44 - 1:2. Третьяков - 17, 24:37 - 2:2. А. Манукян - 36 (бол., Минеев), 31:04 - 3:2. Рябоконов - 2 (бол., Валиуллов, Сулейманов), 47:34 - 3:3. Грошев - 9 (Юмангулов), 54:55 - 3:4.

Вратари: Новицкий (Лобачев, 3:57, 59:30) - Отпущенников.

Судья: Батурин.

2 февраля. Омск. "Арена Омск".

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Авраменко - 18 (Швырев, Коробкин), 1:41 - 1:0. Климов - 2 (Митякин), 6:02 - 1:1. Швырев - 14 (Янчевский, Токарев), 36:35 - 2:1. Коробкин - 14 (бол., Швырев, Янчевский), 42:16 - 3:1.

Вратари: Лозебников - Гросс.

Судьи: Томилов, Фатихов.

2 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Белые медведи" (Челябинск) - "Ирбис" (Казань) - 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Голы: Расулов - 18 (Сошнин, Самсонов), 20:48 - 0:1. Кара - 7 (Баин, Ситдиков), 22:17 - 0:2. Карпухин - 4 (Кобяков, Афонасьевский), 22:36 - 1:2. Баин - 6 (Богатов, Редков), 30:47 - 1:3. Могильников - 5 (бол., Лавриненко, Шипин), 38:46 - 2:3. Шабанов - 6 (Самсонов, Расулов), 46:42 - 2:4. Расулов - 19 (бол., Самсонов, Шабанов), 58:50 - 2:5.

Нереализованный буллит: Шипин (58:23, Белые медведи).

Вратари: Подскребалин - Каляев.

Судьи: Макашов, Тренкачев.

2 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Снежные барсы" (Астана) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Ар. Ананичев - 14 (Ал. Ананичев), 29:20 - 1:0. Гурков - 5 (Мельников), 47:00 - 2:0. Рубан - 11 (Максюков, Жидких), 53:41 - 2:1. Гурков - 6 (Ал. Ананичев, Танимов), 57:36 - 3:1.

Вратари: Каратаев - Старостин (Югов, 47:00, 59:08).

Судья: Сироткин.

2 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шевченко - 8 (Плехов, Ануфриев), 12:40 - 0:1. Бочкарев - 5 (бол., Киценко, Скуматов), 22:43 - 0:2. Скуматов - 7 (Бочкарев, Леонов), 33:36 - 0:3. Чуйков - 4 (Верба), 45:43 - 0:4.

Вратари: Суханов (Иноземцев, 45:43) - Дорожко.

Судья: Мисюрь.

2 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Красная Армия" (Москва) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Шепитько - 12 (А. Волков, Жигалов), 8:22 - 1:0. Филин - 5 (бол., Силаев, Огиенко), 16:57 - 1:1. Крашенинников - 5 (А. Алексеев), 30:03 - 1:2. Мещеряков - 12 (Попугаев, Каштанов), 52:07 - 1:3.

Вратари: Мельничук (58:16) - Самойлов.

Судьи: Бирин, Самарин.

2 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Локо" (Ярославль) - "Алмаз" (Череповец) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Лощенко - 24 (Юшкевич, Колесников), 15:31 - 0:1. Жуков - 8 (бол., Калинин, Кудрявцев), 26:19 - 1:1. Романов - 2 (бол., Иванов, Ковалев), 30:48 - 2:1.

Вратари: Коновалов - Артамкин (39:48 - 40:00, 59:18).

Судьи: Комаров, Юдаков.

2 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

"МХК МВД" (Балашиха) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Толпегин - 5 (бол., Широченко), 23:49 - 1:0. Читава - 5 (Бешаров), 26:43 - 2:0. Морозов - 2 (Пушкарев), 32:58 - 2:1. Читава - 6 (Андреев), 33:55 - 3:1.

Вратари: Кузнецов - Сковронский.

Судьи: Бакин, Кислов.

2 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".