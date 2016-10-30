"Красная Армия" обыграла "СКА-1946" и не пустила его на первое место на "Западе"

"Красная Армия" в овертайме взяла верх над "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Столичный клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от питерцев на два очка.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Сарматы" (Оренбург) - 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Факиров - 6 (Багин), 20:45 - 0:1. Павленко - 3 (Белоцкий, Дубовик), 27:19 - 1:1. Никулин - 2 (Васильев), 42:53 - 2:1. Новоселов - 5 (Багин, Борисов), 43:11 - 2:2. Обидин - 10 (Шишков, Ивашов), 51:00 - 3:2. Новоселов - 6 (Герасимов, Борисов), 59:04 - 3:3.

Победный буллит: Голещихин.

Вратари: Фомин - Кудашев.

"Толпар" (Уфа) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Икамацких - 4 (Дюкарев, Авраменко), 34:48 - 0:1. Биткин - 3 (бол., Стариков), 40:47 - 1:1. Маргамов - 2 (Янчук), 56:39 - 2:1.

Вратари: Циркуль - Лозебников (59:14).

"Ирбис" (Казань) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Голы: Д. Марушев - 6 (Валеев), 6:19 - 1:0. Тертышный - 9 (Лавриненко, Шепелев), 12:17 - 1:1. Самсонов - 8 (Сошнин, Расулов), 14:07 - 2:1. Кулиев - 7 (бол., Коновалов, Шепелев), 16:09 - 2:2. Сошнин - 4 (бол., Самсонов, Ахметгалиев), 33:37 - 3:2. Шепелев - 3 (бол., Коновалов, Шафигулин), 39:41 - 3:3. Тертышный - 10 (Кравцов), 41:23 - 3:4. Кошурников - 4 (Кулиев, Шафигулин), 49:46 - 3:5. Насыбуллин - 3 (бол., М. Марушев, Богатов), 50:44 - 4:5. Кравцов - 4 (бол., Подкорытов, Лавриненко), 52:47 - 4:6.

Вратари: Мисбахов - Подскребалин.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Спутник" (Альметьевск) - 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)

Голы: Динмухаметов - 10 (мен.), 5:49 - 0:1. Козин - 1, 10:04 - 0:2. Шафигуллин - 2 (бол., Тимиров, Володин), 12:50 - 1:2. Тимиров - 2 (Дякун, Володин), 23:34 - 2:2. М. Гусев - 1 (бол., Воеводин, Володин), 36:00 - 3:2. Хисамутдинов - 7 (мен.), 36:39 - 4:2. Фахрутдинов - 4 (бол., Каримов, Галимов), 37:53 - 4:3. Ульчинский - 1 (бол., Володин), 47:59 - 5:3. Ульчинский - 2 (Хисамутдинов), 51:52 - 6:3. Волошин - 2 (бол., Иванов, Ключанкин), 54:03 - 6:4.

Вратари: Енюшин (Анаркулов, 10:04) - Артемьев (Минегалиев, 36:39).

"Красная Армия" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кукштель - 7 (Баринов, Барабанов), 6:01 - 0:1. Лобанов - 2 (мен., Подлубошнов), 13:55 - 1:1. Силаев - 9 (Подлубошнов, Бякин), 15:08 - 2:1. Володин - 5 (Милехин, Валенцов), 46:35 - 2:2. Кузьменко - 3 (Мясищев, Шепельков), 60:22 - 3:2.

Вратари: Самойлов - К.Л. Волков.

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Алтыбармакян - 13 (бол., Мисников), 17:39 - 0:1. Мисников - 7 (Алтыбармакян), 46:59 - 0:2. Мешков - 2 (Остроухов, Дмитричев), 51:04 - 1:2.

Вратари: Кудрявцев (59:28) - Иванов.

"Спартак" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бабрусев - 2 (бол., Есаян, Клопов), 12:09 - 0:1. Чибиряев - 7 (Сходцев, Лапшов), 22:43 - 1:1. Первов - 9 (Розанов, Жолобов), 32:18 - 2:1. Розанов - 9 (п.в., Леванов), 59:34 - 3:1.

Вратари: Лысенков - Суханов (59:12 - 59:34).

"Русские витязи" (Чехов) - МХК МВД (Балашиха) - 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Шевченко - 4 (Киценко), 5:52 - 1:0. Горохов - 3, 8:52 - 2:0. Иванюженков - 2 (бол., Епишин, Рубцов), 21:25 - 3:0. Бешаров - 1 (бол., Усков, Гусынин), 29:37 - 3:1. Дедов - 1 (бол., Епишин, Рубцов), 39:29 - 4:1.

Вратари: Доненко - Корняков.

"Ладья" (Тольятти) - "Омские ястребы" (Омск) - 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Семенов - 4 (Юмангулов), 28:18 - 1:0. Ковалев - 18 (мен., А. Манукян), 36:31 - 1:1. Поляничев - 10 (Усманов), 43:43 - 2:1. А. Манукян - 17 (Ковалев, Щеголев), 46:55 - 2:2. Мельников - 8 (бол., Минеев), 51:54 - 2:3. Сыромятников - 5 (Николенко), 57:10 - 3:3.

Победный буллит: А. Манукян.

Вратари: Ялбуев - Лобачев.