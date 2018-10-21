"Красная Армия" обыграла МХК "Спартак", "Тайфун" и МХК "Динамо" забросили 12 шайб

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:10 (2:4, 0:4, 0:2)
Голы: Михайлов - 5 (Жиляков), 1:38 - 0:1. Михайлов - 6 (бол., Никулин, Васильев), 8:28 - 0:2. Назаревич - 12 (бол., Е. Анисимов, Кудрявцев), 9:20 - 0:3. Зайцев - 1 (Малмыгин), 11:46 - 1:3. Назаревич - 13 (Чеботов), 12:05 - 1:4. Зайцев - 2 (бол., Кармашков, Гейдаров), 13:10 - 2:4. Назаревич - 14 (бол., Кудрявцев, Васин), 20:36 - 2:5. Назаревич - 15 (бол., Никулин, Жабреев), 24:54 - 2:6. Е. Анисимов - 2 (Сулима), 28:37 - 2:7. Васильев - 13 (Сулима, Рашевский), 37:30 - 2:8. Михайлов - 7, 45:45 - 2:9. Назаревич - 16 (мен.), 49:37 - 2:10.
Вратари: Глазатов (Бланк, 12:05, Глазатов, 24:54) - Устименко (Масленников, 40:00).
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Залитов - 3 (бол., Александров, И. Мартынов), 10:54 - 1:0. Ибрагимов - 2 (Бухряков, Баринов), 25:43 - 1:1. Ожгихин - 3 (Калабушкин, Цицюра), 34:25 - 1:2. Овечкин - 8 (бол., Козлов, Ибрагимов), 39:38 - 1:3. Ожгихин - 4 (Цицюра, Огирчук), 48:41 - 1:4. Беляков - 4 (Александров, Волошин), 56:48 - 2:4. Ибрагимов - 3 (мен., п.в.), 59:56 - 2:5.
Вратари: Колупаев (Мочалов, 55:02, 59:02 - 59:56) - Гибадуллин.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Никишанин - 3 (Лапин), 12:50 - 1:0. Кривченков - 3 (бол., Шульга), 24:33 - 2:0.
Вратари: Щербаков - Мустафин.
"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рыдченко - 2 (Храпский, Ануфриев), 2:05 - 0:1. Лобанов - 3 (Островский), 24:58 - 1:1.
Победный буллит: Замбахидзе.
Вратари: О`Брайен (24:31 - 24:58) - Черепанов.
"ХК Рига" (Рига) - "Локо" (Ярославль) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Манин - 2 (Халиуллин, Смирнов), 5:21 - 0:1. Забусов - 9 (Шваненбергс), 8:05 - 1:1. Березкин - 4 (Бычков, Николаев), 23:50 - 1:2. Смирнов - 8 (Гутик, Лукичев), 25:11 - 1:3. Полцс - 4 (Д. Берзиньш, Сварс), 44:55 - 2:3.
Вратари: Бруверис (59:04 - 59:57) - Тулепов.
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Алмаз" (Череповец) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Михнин - 3, 5:36 - 1:0. Шайхутдинов - 4 (Казаков), 33:27 - 1:1. Гордин - 6, 48:07 - 2:1.
Вратари: Иванов - Шугаев (59:02).
"Красная Армия" (Москва) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Комиссаров - 10 (мен., Кожанов, Филин), 12:17 - 1:0. Леванов - 4 (Кузьменко), 20:17 - 1:1. Комиссаров - 11 (Мирошниченко, Аноп), 27:16 - 2:1. Круженков - 4 (бол., Кузьменко), 35:40 - 2:2.
Победный буллит: Хулапов.
Вратари: Кожанов - Сковронский.
"МХК Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мишкин - 5, 7:06 - 0:1. И. Волков - 1 (Никоноров), 29:25 - 1:1. Бабушкин - 3 (Толпегин, Михайлов), 61:15 - 2:1.
Вратари: Куликов - Мельников.
"Снежные барсы" (Астана) - "Толпар" (Уфа) - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Орехов - 1, 20:14 - 1:0. Киселев - 5 (бол., Сейтанов, Мусоров), 23:16 - 2:0. Сытый - 4 (Чистяков, Ершов), 41:24 - 2:1. Мусоров - 6 (Сейтанов), 46:08 - 3:1. Баканин - 7 (бол., Башкиров, Ершов), 49:08 - 3:2. С-н Данияр - 9 (Орехов, Гатиятов), 54:52 - 4:2.
Вратари: Еремеев - Грошев.