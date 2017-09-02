"Красная Армия" начала сезон МХЛ с поражения в матче против "Локо"

"Красная Армия" потерпела поражение в стартовом матче сезона-2017/18 против "Локо". Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу ярославской комады.

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"Красная Армия" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Голы: Зенчиков - 1 (бол., Дяденькин, Жуков), 2:18 - 0:1. Юртайкин - 1 (Цыганов, Мих. Беляев), 6:07 - 0:2. Романов - 1 (Слепец), 6:24 - 0:3. Исхаков - 1 (бол.), 9:09 - 1:3. Гловацкий - 1, 59:29 - 1:4. Крашенинников - 1 (Афанасьев, Филин), 59:41 - 2:4.

Вратари: Корепанов - Яковлев.

Судьи: Беляев, Самарин.

2 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.