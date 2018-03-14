"Красная Армия" и "Динамо" забросили 14 шайб на двоих, "Спартак" победил "Алмаз"

Сегодня состоялись матчи 1/8 финала плей-офф МХЛ. Отметим, что "Красная Армия" и петербургское "Динамо" забросили 14 шайб на двоих, а гости выиграли со счетом 8:7 в серии буллитов. "Спартак" в гостях победил "Алмаз", дублем в этой встрече отметился форвард Максим Цыплаков.

"Авто" и "Белые Медведи" завершили свои серии с одинаковым счето 3-0.

МХЛ

1/8 финала

"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Митякин - 2 (Ивашов), 19:45 - 0:1. Севостьянов - 2 (Обидин), 47:45 - 0:2.

Вратари: Тарасов (58:59 - 59:44) - Гросс.

Судьи: Косарезов, Шерер.

14 марта. Уфа. Дворец спорта.

Счет в серии: 0-3

"Белые медведи" (Челябинск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ширяев - 1, 63:55 - 1:0.

Вратари: Мыльников - Шмаков.

Судьи: Голышев, Фатихов.

14 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии: 3-0

"Русские витязи" (Чехов) - "Локо" (Ярославль) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Бондырев - 1 (Денисенко, Громов), 17:08 - 0:1. Моисеев - 1 (Верба), 27:51 - 1:1. Аноховский - 2 (Штайгер), 32:06 - 1:2. Чуйков - 1 (бол., Ануфриев, Гаврилович), 45:55 - 2:2. Моисеев - 2 (Ануфриев), 84:07 - 3:2.

Вратари: Дорожко - Коновалов.

Судьи: Коршак, Макашов.

14 марта. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

Счет в серии: 1-2

"Красная Армия" (Москва) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 7:8 Б (2:2, 3:2, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Назаров - 1 (Комиссаров, Быков), 2:28 - 1:0. Н.О. Попугаев - 1 (бол., Демин, Маркус), 7:18 - 2:0. Жабреев - 3 (бол., Ельшанский, Васильев), 12:17 - 2:1. Дыняк - 1 (Чернов, Ротенберг), 13:46 - 2:2. Бякин - 2 (Н.О. Попугаев), 21:29 - 3:2. Демин - 1 (бол., Мясищев, Н.О. Попугаев), 28:34 - 4:2. Ельшанский - 1 (Чернов, Дыняк), 28:57 - 4:3. Бякин - 3 (бол., Подлубошнов, Макеев), 36:22 - 5:3. Дыняк - 2 (бол., Ельшанский), 38:46 - 5:4. Бякин - 4 (бол., Корепанов), 47:36 - 6:4. Чернов - 1 (Ротенберг, Дыняк), 48:35 - 6:5. Дыняк - 3 (бол., Жабреев, Шепитько), 50:24 - 6:6. Макеев - 1 (Ибрагимов, Бякин), 57:17 - 7:6. Баранов - 1 (Жабреев), 57:45 - 7:7.

Победный буллит: Дыняк.

Вратари: Корепанов - Устименко (Масленников, 7:18, Устименко, 57:45).

Судьи: Морозов, Самарин.

14 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 1-2

"Ирбис" (Казань) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Цуканов - 1 (бол., Фаткуллин), 17:07 - 1:0. Валеев - 1 (Крутов), 32:18 - 2:0. Валеев - 2 (Журавлев, Крутов), 56:23 - 3:0. Марченко - 2 (Юшкевич, Денисевич), 57:22 - 3:1. Редков - 1 (бол.), 59:19 - 4:1.

Вратари: Мифтахов - Нечистовский.

Судьи: Милованов, Сюрдяев.

14 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 1-2

"Реактор" (Нижнекамск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Хафизов - 1 (Семенов), 3:50 - 1:0. Авраменко - 3 (Шешин), 10:43 - 1:1. Набиуллин - 3 (Тимиров), 21:38 - 2:1. Пятин - 1 (бол.), 28:19 - 2:2. Пузанов - 1 (бол., Фавричников, Хафизов), 35:01 - 3:2. Тимиров - 3 (бол., Набиуллин, Шафигуллин), 52:11 - 4:2. Тимиров - 4 (Набиуллин), 53:12 - 5:2.

Вратари: Коротаев - Камышников (58:03).

Судьи: Парфенов, Светилов.

14 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Счет в серии: 2-1

"Крылья Советов" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:5 (2:4, 0:0, 1:1)

Голы: Петьков - 1 (Курбатов, Ожгихин), 0:38 - 0:1. Лялин - 1 (Кевлин), 3:39 - 1:1. Милехин - 2 (бол., Полодян), 5:49 - 1:2. Басистый - 2 (Курбатов, Петьков), 11:03 - 1:3. Цицюра - 1 (Николаев), 12:34 - 1:4. Белоглазов - 1 (Показанников, Кевлин), 17:41 - 2:4. Царюк - 1 (Шабаров, Огирчук), 42:08 - 2:5. Шабаев - 1 (Новоселов), 46:11 - 3:5.

Вратари: Кадочников (54:10 - 54:31, 58:56) - Лысенков.

Судьи: Клочков, Комаров.

14 марта. Москва. УДС "Крылья Советов".

Счет в серии: 0-2

"Алмаз" (Череповец) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Колесников - 1 (Грачев), 12:55 - 1:0. Круженков - 2 (бол., Царев), 26:49 - 1:1. Цыплаков - 1 (Талалуев, Е. Белов), 35:40 - 1:2. Цыплаков - 2 (Талалуев), 42:16 - 1:3. Грачев - 1 (Грозов, Колесников), 43:08 - 2:3.

Вратари: Артамкин (59:52) - Сковронский.

Судьи: Беляев, Свиргун.

14 марта. Череповец. Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-2