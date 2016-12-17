"Красная Армия" и "Белые Медведи" одержали победы

Лидер Западной конференции МХЛ "Красная Армия" одержала победу над "Русскими витязями" со счетом 5:2. "Белые медведи", занимающие первое место на Востоке, обыграли "Стальные лисы".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Безруков - 18 (бол., Костарев, Мустафин), 28:01 - 0:1. Безруков - 19 (Коновалов), 34:56 - 0:2.

Вратари: Лозебников (58:17) - Мустафин.

Судья: Колпаков.

17 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Авто" (Екатеринбург) - "Ладья" (Тольятти) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Сулейманов - 10 (Валиуллов, Юмангулов), 7:15 - 0:1. Левашов - 4 (Белоцкий), 25:23 - 1:1. Сулейманов - 11 (Юмангулов, Дрожжин), 33:35 - 1:2. Алексеев - 1 (Семенов, Сыромятников), 44:31 - 1:3. Калинин - 4 (мен., п.в.), 58:40 - 1:4.

Вратари: Гросс (Фомин, 44:52, 57:26 - 58:40) - Никоноров.

Судьи: Бакин, Веско.

17 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Толпар" (Уфа) - "Ирбис" (Казань) - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Валеев - 18 (Редков, Баин), 9:51 - 0:1. Биткин - 6 (бол., Кузьмин, Аскаров), 17:52 - 1:1. Петрунин - 7 (Ренев), 25:57 - 2:1. Самсонов - 13 (Расулов), 39:37 - 2:2. Маргамов - 9 (Гайсин, Биткин), 43:38 - 3:2. Ренев - 4 (Оськин, Петрунин), 54:04 - 4:2.

Вратари: Циркуль - Каляев (58:14).

Судья: Мелихов.

17 декабря. Уфа. Дворец спорта.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "МХК МВД" (Балашиха) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кукштель - 11 (Милехин, Курбатов), 19:43 - 1:0. Курбатов - 14 (Сультеев), 24:07 - 2:0. Леонов - 3 (бол., Толпегин, Андреев), 32:13 - 2:1. Милехин - 4 (Мойсеев, Курбатов), 37:43 - 3:1.

Вратари: К.Л. Волков - Корняков.

Судьи: Милованов, Парфенов.

17 декабря. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Сарматы" (Оренбург) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ковалев - 35 (А. Манукян), 0:21 - 0:1. Герасимов - 3 (Факиров, Новоселов), 16:11 - 1:1. Тявин - 9 (Сгибнев), 26:55 - 2:1. А. Манукян - 30, 48:11 - 2:2. Ковалев - 36 (А. Манукян), 61:52 - 2:3.

Вратари: Сергеев - Новицкий.

Судья: Сироткин.

17 декабря. Оренбург. ЛД "Звездный".

"Красная Армия" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Голы: Силаев - 13 (Бякин, Николишин), 27:13 - 1:0. Попугаев - 14 (бол., Макеев), 33:06 - 2:0. Огиенко - 9 (бол., Силаев, Николишин), 36:41 - 3:0. Попугаев - 15 (бол., Мещеряков, Каштанов), 41:00 - 4:0. Шепельков - 3 (Мещеряков, Мокрицын), 44:05 - 5:0. Гончаров - 2 (Моисеев, Краснов), 51:59 - 5:1. Шевченко - 7 (Белов, Киценко), 55:35 - 5:2.

Вратари: Самойлов - Дорожко (Доненко, 40:00).

Судьи: Меньших, Фатихов.

17 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Алмаз" (Череповец) - "МХК Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Заплатников - 1 (Марков, Чекмарев), 17:02 - 1:0. Грачев - 5 (Калугин, Скобелев), 17:12 - 2:0. Колесников - 8 (Лощенко, Степанов), 36:07 - 3:0. Васильев - 17, 48:03 - 3:1. Грачев - 6 (Гераськин, Скобелев), 58:34 - 4:1. Чернюк - 3 (бол., Васильев, Ельшанский), 59:40 - 4:2.

Вратари: Кононов - Масленников (58:44 - 59:40, 59:55).

17 декабря. Череповец. Ледовый дворец.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Спутник" Алм (Альметьевск) - 6:1 (0:0, 2:0, 4:1)

Голы: Латышевич - 7 (Дроздецких), 21:34 - 1:0. Яремчук - 10 (бол., Беркутов, Дроздецких), 33:16 - 2:0. Яремчук - 11 (Руденко, Дроздецких), 40:36 - 3:0. Марченко - 3 (Шэн), 41:04 - 4:0. Козин - 3 (бол., Ковров, Лазарев), 46:08 - 4:1. Гильманов - 6 (Шэн, Марченко), 52:05 - 5:1. Кафеев - 3 (Еркин), 55:57 - 6:1.

Вратари: Нечистовский - Голубев.

Судья: Михаевич.

17 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Реактор" (Нижнекамск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Тимиров - 9 (Хисамутдинов, Дякун), 2:15 - 0:1.

Вратари: Дремин (58:44 - 59:18, 59:25) - Енюшин.

Судья: Алексеев.

17 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Халемин - 1 (бол., Коротин, Веряев), 24:38 - 0:1. Селютин - 13 (Полодян), 29:15 - 1:1. Халемин - 2 (бол., Потапов), 36:44 - 1:2. Мисников - 11 (бол., Полодян), 47:13 - 2:2. Серанов - 4 (Клопов, Есаян), 48:25 - 2:3. Есаян - 5 (Клопов), 59:37 - 2:4.

Вратари: Иванов - Суханов.

Судьи: Заболотнев, Закиров.

17 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".