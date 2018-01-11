Коробкин – о поражении в матче на Кубок вызова: "Счет на табло показывает, обязанности капитана выполнить не удалось"

Нападающий "Стальных лис" и сборной Востока Егор Коробкин выразил мнение, что команда уступила Западу (3:7) в матче на Кубок вызова МХЛ из-за того, что недоработала в некоторых моментах.

При этом форвард удивлен, что его признали одним из лучших в этой встрече. Благодаря этому хоккеист сможет принять участие в Матче звезд КХЛ.

– Сегодня все старались, но недоработали, из-за этого и проиграли. Могли взять за счет характера, агрессивной игры, но не сделали этого, – приводит пресс-служба МХЛ слова Коробкина. – После матча остался большой опыт, эмоции. Пока в голове сумбур, но после этой игры понимаю, что надо работать, развиваться дальше.

Как показывает счет на табло, обязанности капитана выполнить не удалось. Наверное, надо было лучше подбадривать, больше забивать. Что касается команды – ребята дружные, все подружились за эти дни, будем дальше общаться, встретимся еще в командах КХЛ.

В предстоящем Матче звезд даже не представляю, что меня ждет. Когда назвали мою фамилию, подумал, что перепутали, и все лучшие игроки будут с Запада. Очень переживаю, не знаю, что там делать вообще – надо перестроиться. Смотрел многие Матчи звезд, но никогда не думал, что могу так скоро оказаться его участником. Если что, мужики поддержат, подбодрят!

Сборная Запада обыграла Восток в матче на Кубок вызова МХЛ